本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMが1日、都内で行われた「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」に出席した。

ROIROMの本多大夢と浜川路己

ヘアードライヤー ナノケアが今年20周年を迎えたことを記念して開催されて同イベントに、女優の田中みな実、ロックバンド・[Alexandros]のボーカル＆ギター・川上洋平、デザイナーでアーティストの篠原ともえ、アイドルデュオ・ROIROM、ヘアメイクアップアーティスト・KUBOKIがスペシャルゲストとして登場。出演する新WEBムービーなどについてトークを展開した。

timeleszの新メンバーオーディション『timelesz project‐AUDITION‐』(タイプロ)で最終審査まで残った浜川路己と本多大夢によるROIROMは、さわやかなスーツ姿で登場。司会者から今年デビューだと紹介され、「おめでとうございます」と祝福されると、「ありがとうございます」と笑顔を見せた。

パナソニック委公式のYouTubeなどで見らえる新WEBムービーで、ROIROMは2人で生活しているという設定で撮影を行ったという。

浜川は「僕たち中国にいたときに2人で生活していたので、一緒にドライヤーを使っていたのを思い出しました」と懐かしそうにコメント。本多は「前日の夜にナノケアを使って乾かせたら、当時みたいに(朝)慌てない済むよねという話を撮影中にしました」と明かし、「僕たちの素が出ていると思います」と話していた。