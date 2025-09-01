本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMが1日、都内で行われた「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」に出席した。

ROIROMの本多大夢と浜川路己

ヘアードライヤー ナノケアが今年20周年を迎えたことを記念して開催されて同イベントに、女優の田中みな実、ロックバンド・[Alexandros]のボーカル＆ギター・川上洋平、デザイナーでアーティストの篠原ともえ、アイドルデュオ・ROIROM、ヘアメイクアップアーティスト・KUBOKIがスペシャルゲストとして登場。出演する新WEBムービーなどについてトークを展開した。

timeleszの新メンバーオーディション『timelesz project‐AUDITION‐』(タイプロ)で最終審査まで残った浜川路己と本多大夢によるROIROMは、さわやかなスーツ姿で登場。司会者から今年デビューだと紹介され、「おめでとうございます」と祝福されると、「ありがとうございます」と笑顔を見せた。

デビュー後の変化を聞かれると、本多は「自信がつきました。たくさんの方々に応援していただけて自己肯定感が上がったというか、人前に立つときの心持ちは変わったかなと思います」と回答。浜川は「ROIROMを好きになってくださる方々に驚きというか、サプライズがあるような存在になれたらいいなと思っています」と語った。

田中が「王子様みたい」と話していたことを篠原が明かすと、田中は「本当に白目がきれい。全身から透明感があふれていて」と絶賛。篠原も「まぶしいです」と話していた。