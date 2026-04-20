しまむらグループの「アベイル」にて、4月25日から全国の店舗で『ちいかわ』グッズが発売されます。

今回のコラボでは、クリアポーチやスパバッグなどの雑貨、バスマットやキッチンマットなどのインテリアグッズ、そしてTシャツやショートパンツなどの衣服と、幅広いジャンルの商品がラインナップ。どれもちいかわ、ハチワレ、ウサギたちの可愛らしいデザインとなっています。

「これは財布が危ないやつ。」「色々ゲットしたい」「やべぇ………」「また可愛いものをー！！」と早くもSNSで話題に。なお、同日13時からはオンラインストアでも販売がスタートするため、店舗に行けない人はオンラインをチェックしてみてください。

また一部商品には点数制限が設けられているため、購入前に投稿内の画像を確認しておくのがおすすめです。