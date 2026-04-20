しまむらグループの「アベイル」にて、4月25日から全国の店舗で『ちいかわ』グッズが発売されます。
今回のコラボでは、クリアポーチやスパバッグなどの雑貨、バスマットやキッチンマットなどのインテリアグッズ、そしてTシャツやショートパンツなどの衣服と、幅広いジャンルの商品がラインナップ。どれもちいかわ、ハチワレ、ウサギたちの可愛らしいデザインとなっています。
「これは財布が危ないやつ。」「色々ゲットしたい」「やべぇ………」「また可愛いものをー！！」と早くもSNSで話題に。なお、同日13時からはオンラインストアでも販売がスタートするため、店舗に行けない人はオンラインをチェックしてみてください。
また一部商品には点数制限が設けられているため、購入前に投稿内の画像を確認しておくのがおすすめです。
4/25（土）～ 全国の #アベイル 店舗にて『#ちいかわ』のグッズ発売！— アベイル@しまむらグループ (@gravail) April 19, 2026
※点数制限は画像をご確認ください
※甲府東店は対象外です
店舗検索はこちら▼https://t.co/4KoxIwcrgr
オンラインストア【同日13：00～】▼https://t.co/ySJIS7Qd9l pic.twitter.com/od3gadaLQc