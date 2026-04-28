星野リゾートは7月24日、「BEB5門司港 by 星野リゾート」を福岡県北九州市に開業する。

BEB5門司港外観と門司港の街並みイメージ

星野リゾートとして福岡県初進出となる同施設は、関門海峡の絶景を目の前に望む「門司港レトロ地区」に位置している。「トキメキ海峡ステイ」をコンセプトに、ダイナミックな景色とBEBならではの遊び心を掛け合わせた心トキメく滞在を提案する。料金は1泊6,600円～(2名1室利用時 1名あたり、税込、食事別)。

海とつながるインフィニティデザインの半露天大浴場

最上階に位置する大浴場は、関門海峡の絶景と湯船が溶け合うような、インフィニティデザインの半露天風呂。まるで海と一体になったかのような開放的な空間で、旅の疲れを癒しながら、雄大な景色に心身をゆだねられる。特に夕暮れ時から夜間にかけては、関門海峡を行き交う船の灯りや対岸の下関に広がる美しい夜景を一望できる。

海峡を望む半露天大浴場

絶景を望むプライベート空間で"ととのう"

新たに公開する客室「テラスつき海峡サウナルーム」は、室内に本格的なドライサウナを完備した特別な客室。セルフロウリュでは、数種類から選べるアロマで好みの香りに包まれるひとときを過ごせる。

また、バルコニーには水風呂と外気浴用チェアを用意。関門橋のダイナミックな景色と心地よい潮風を感じながらのクールダウンできる。サウナを満喫した後は、そのままベッドへ飛び込んだり、ドリンクを片手にクールダウンしたりと、時間やルールに縛られない自由なサウナステイを提案する。

全室「海峡ビュー」の客室

客室は、119室すべてが関門海峡ビューで、窓の外には悠然と行き交う船の往来とダイナミックな絶景が広がる。窓際のデイベッド「くつろぎ寝台」は、絶景を独り占めしながら心ゆくまで堪能できる特等席。室内は、北九州市の伝統工芸「小倉織」をクッションやアートワークとして取り入れた。江戸時代に武士の袴や帯として重宝された小倉織は、多様な縦糸が織りなす立体的な縞模様と、なめらかな肌触りが特徴だ。海峡の雄大な景色と小倉織の上質な質感が調和し、仲間とのくつろぎのひとときを彩る。

全室海峡ビューの客室

24時間営業のパブリックスペース

ブランドを象徴する「TAMARIBA」は、カフェやショップを備え、飲食物の持ち込みも自由な、宿泊者が24時間いつでも集える場所。客室のリビングでは体験できない、仲間とくつろぎ、語り合うことのできるフリーな空間を提供する。食事を持ち込んで友人と語り合ったり、お気に入りの場所で朝までくつろいだりと、気の合う仲間と、その時の気分に合わせた自由な過ごし方が叶う。

同施設のTAMARIBAは、ホテル最上階に位置し、関門海峡の雄大な景色を24時間いつでも楽しめる開放的な空間。日中の活気ある船の往来から、空と海が茜色に染まる夕暮れ、そしてライトアップされた関門橋と対岸の下関のきらめく夜景まで、時間と共に移ろう壮大な景色を心ゆくまで満喫できる。

港町ならではの多国籍な麺料理を楽しむ

レストランのコンセプトは、かつて国際貿易港として栄えた門司港の歴史を背景とした「Noodle Bar Buffet」。日本やアジア諸国をはじめとする多国籍な麺料理を、好みに合わせてアレンジできる体験型ビュッフェとなっている。 数種類の麺やスープ、トッピングを自由に組み合わせ、自身でオリジナルの一杯を仕上げるワクワク感を味わえる。ヌードルに加え、朝食には焼き立てのフレンチトースト、夕食にはステーキをライブキッチンにて提供する。目前に広がる関門海峡のダイナミックな景色を眺めながら、自分好みにアレンジした特別な食事を満喫できる。