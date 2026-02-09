岡田将生より“もっとすごい寝癖”で現れた俳優とは? 岸谷五朗も思わず「最高」と感激

俳優の岸谷五朗が、岡田将生主演のTBS系ドラマ『田鎖(たぐさり)ブラザーズ』(毎週金曜22:00～)に出演する。

脚本を読んで「これは面白い!」

本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法では裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。映画『ラストマイル』や、ドラマ『アンナチュラル』『MIE404』『最愛』など、クライムサスペンスの名手として知られる新井順子プロデューサーが手掛ける。

兄で刑事の田鎖真(岡田将生)と弟で検視官の田鎖稔(染谷将太)は、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。さらに、質屋の店主と情報屋のふたつの顔をもつミステリアスな女性・足利晴子役で井川遥、真のバディ刑事・宮藤詩織役で中条あやみの出演も決定している。

この度、岡田演じる真が所属する青委警察署刑事課強行犯係のメンバーとして、宮近海斗(Travis Japan)と岸谷五朗の出演が決定。岸谷が演じるのは、真の直属の上司である青委警察署刑事課強行犯係 係長の警部補・小池俊太。小池は、宮近演じる石坂とバディを組み、冷静沈着な采配でチームを率いる。

これまで数々の名作で圧倒的な存在感を放ってきた岸谷が、本作では静かなるすごみをまとう警部補に扮する。執念深く時に暴走する真と、冷静で無口な稔。対照的な“田鎖ブラザーズ”を時に厳しく、時に温かく見守る。

岸谷五朗コメント

お話を聞いたときにまず「面白いタイトルだな」と思いました。さらに、渡辺さんの脚本を読んだ時にも、中身が素晴らしくて「これは面白い!」と一気に引き込まれました。全話を通して構成も見事で非常に力の強い脚本です!

初対面の本読みの際、岡田くんが寝癖で現れ、その直後に染谷くんがもっと凄い寝癖で入ってきたんです(笑)。その並んだ姿を見た瞬間、「最高の兄弟だな」と確信しました。2人の持つ呼吸感やバランスは抜群です。重いテーマを扱う作品ですが、田鎖兄弟とプロデューサーの力で、現場はとても素晴らしい雰囲気です。とっても面白い作品ですので、是非ご覧ください!!

【編集部MEMO】

本作がTBSドラマ初主演となる岡田将生。都内で行われた制作発表会見では、「あまり気負わずに、いいものを作ろうという気持ちで常に現場に立って撮影しているので。僕が主役とかどうこうではなく、物語が皆さんにどう映るか、どう見てもらうか、見終わった後にどう伝わっているか。そこを重点に撮影しています」とコメントしていた。

(C)TBS