北海道の紋別市に、「アザラシシーパラダイス」というアザラシと希少な体験ができる珍しい施設があるのですが、そこで暮らす日和ちゃんの奇行がXで話題となっています。
ドゥンドゥンドゥンドゥン💥
勢いが…!!凄すぎる…!!!
このまま飛び出してきそうな日和ちゃんです笑
(@aguhiyoriより引用)
ドゥンドゥンドゥンドゥン💥— アザラシシーパラダイス【公式】 (@aguhiyori) February 8, 2026
勢いが…！！凄すぎる…！！！
このまま飛び出してきそうな日和ちゃんです笑 pic.twitter.com/wQFBAmvDZ8
日和ちゃん、何があったのか分かりませんが、激しい、激しすぎます! メタルかハードロックの音楽でも聴きながらヘドバンしてるのかな? と思ってしまいました(笑)。ドゥンドゥンドゥンドゥンの最後に「キュッ」って鳴くのも可愛いですね。
この動画がポストされると、「マジでやばいwwww」「ヒャクレツケン」「ドゥンドゥンに、どんな意味があるの⁈」「再生速度0.5くらいにするとより動きが見えるしめちゃくちゃかわいくてワロてる」「アザラシマシンガンほんとすき」と話題に。奇行の意味は分かりませんが、あまりの可愛さに3.9万ものいいね(2月17日時点)が寄せられています!
今回は、激しい動きで注目を集めた日和ちゃんですが、アザラシシーパラダイスの公式Xには、アザラシたちの自由でお茶目な姿が多数公開されています。どれも観ているだけで癒されるものばかりなので、ぜひ、のぞいてみてくださいね。
ドゥンドゥンドゥンドゥン💥— アザラシシーパラダイス【公式】 (@aguhiyori) February 8, 2026
勢いが…！！凄すぎる…！！！
このまま飛び出してきそうな日和ちゃんです笑 pic.twitter.com/wQFBAmvDZ8