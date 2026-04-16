日本マクドナルドは、4月22日から5月19日までの4週間限定で、「チキンマックナゲット 15ピース」を通常価格740円から250円引きとなる特別価格490円で販売する。期間中は2種類の期間限定ソースも登場し、ゴールデンウィークの行楽シーズンを盛り上げるという。

トクニナルド 「チキンマックナゲット 15ピース」キャンペーン

期間限定の「塩レモンタルタルソース」と「コク旨焼肉ソース」

今回のキャンペーンに合わせて、ナゲットの味わいを引き立てる2つの新ソースが登場する。

「塩レモンタルタルソース」は、さっぱりとしたレモンの風味にガーリックの旨味を加え、ソルティなアクセントが効いたコクのある味わいだという。隠し味のオニオンパウダーが深みを出しており、ジューシーなナゲットと相性抜群とのことだ。

塩レモンタルタルソース

「コク旨焼肉ソース」は、醤油、にんにく、しょうがの風味を効かせた焼き肉のタレをイメージした仕上がりだ。ごま油の華やかな香りとコチュジャンの旨味が食欲をそそり、やみつきになる味わいになっているという。

コク旨焼肉ソース

定番のバーベキューソースとマスタードソースを合わせた全4種類から、好みのソースを3個選ぶことができる。

サンリオキャラクターズ限定パッケージとARコンテンツ

期間中は、ハローキティやマイメロディなど19の人気キャラクターが描かれた「サンリオキャラクターズ」限定パッケージで商品が提供される。パッケージの二次元コードをスマートフォンで読み取ると、画面上にハローキティが現れ、一緒に写真撮影ができるARコンテンツも楽しめるという。

堺雅人が『Mr.トクニナルド』として空から登場

4月21日より放映される新TVCMでは、俳優の堺雅人が赤い衣装のキャラクター『Mr.トクニナルド』として出演する。15個のナゲット型バルーンを手に空から舞い降り、ナゲットでおトクな幸せを届けるストーリーだという。撮影後のインタビューで堺は、さっぱりとした「塩レモンタルタルソース」がお気に入りだと語っていたとのことだ。

トク二ナルド「GW ナゲット 15P ナゲットバルーン」篇(30秒)

トク二ナルド「GW ナゲット 15P ナゲットバルーン」篇(30秒)

抽選で1,000円分のマックカードが当たるXキャンペーン

キャンペーンを記念して、マクドナルド公式Xアカウントではリプライで当たる「ナゲット 15P 490円でトクニナルド」キャンペーンを実施する。4月21日および22日の各日、指定のハッシュタグを付けてリプライした人の中から、抽選で100名に1,000円分のマックカードが当たるという。

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