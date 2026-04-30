みなさん、海外のミスドに行ったことありますか? タイのミスドでは、マイメロディ&クロミのコラボドーナツが4月に発売されたよう。あまりのかわいさに、日本のファンから悲鳴があがっています!

マイメロディーチーム、それともチームクロミ? 言わせて... どちらも美味しい!

たった35バーツ

(@misterdonut_thailandより引用)

マイメロ&クロミをモチーフにしたドーナツ、可愛すぎませんか!? タイのミスド限定で展開中のマイメロ&クロミシリーズ。デザインはほかにも。

美味しくて可愛くてたまらないマイメロディ&クロミのドーナツ

(@misterdonut_thailandより引用)

ポップでキュートで本当に可愛らしいですね。食べるのがもったいないくらいの映えで、画面越しに目にするだけでキュン死しそう。しかもこのコラボ、ドーナツだけじゃありません。こんなグッズまで用意されているんです!

ドーナツより甘い。 マイメロディ&クロミカップです!

(@misterdonut_thailandより引用)

こちらは、マイメロ(ピンク)、クロミ(紫)、メロクロ(濃い目のピンク)、メロクロ(濃い目の紫)の4色展開のカップ。どのデザインも可愛いですね。

SNSでは、日本のミスド&メロクロファンから、「めちゃくちゃ可愛い!」「え、これ絶対欲しい!!と思ってたけどタイのミスドなのかよwwwwwww」「まってこれほんとう、?? 食べたすぎるしタンブラーもかわいい」「日本じゃないの悲しすぎる」「これずるくて泣く、タイだよね?WWWWWWWWW」と悲鳴に似た声が続出。

さらに、「ミスタードーナッツさん...日本でもやりませんか...いや、やるべきです...可愛いすぎます...」「日本でも是非〜!!」と懇願する人も殺到する事態に。あまりの可愛さに「これだけの為にタイ行こうかな」「今だけタイに移住したい」とつぶやく人も。

いつか日本でも発売してほしい、かわいすぎるタイ限定のミスド商品のご紹介でした。