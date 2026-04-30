よこみぞゆりさんが手掛ける「なんでもいきもの」が、ミニチュアライトになってカプセルトイに登場。ふんわり優しい光に癒される人が続出しそうです!

5月中旬発売予定🌈

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＼カプセルトイ/

「なんでもいきもの マスコットライト2」

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なんでもいきもののマスコットライトが新しい仲間たちで登場🌟

かわいいなんもの達がほわっとやさしい光で癒してくれます。 お部屋のアクセントにもぴったり🤍

(@nanmono_goodsより引用)

この光具合、最高じゃないですか!? 手の中にすっぽり収まるサイズ感なのもいいですよね。

ラインアップは、「ひやしきつね」「かにぎり」「カニ」「エビ」「にんげん」「大さんせいうお」の全6種。サイズは、「ひやしきつね」の全高が約55㎜となっています。

SNSで紹介されると、「ひゃーーー!!!!かわいいー!!!」「な、何この可愛い生物……」「大さんせいうおちゃんが欲しいなあ」「かにぎりとカニを並べたい」「どれ出ても最高だけどかにぎり!激アツすぎるт т」「嫌なことあるたびにこれ一個ずつ買っていつか部屋中を埋めつくしたい」と話題に。

あなたの癒されたい願望を満たしてくれる「なんでもいきもの マスコットライト2」。5月中旬頃からカプセルトイ自販機に登場しますので、ぜひ、ゲットしちゃってください!

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部