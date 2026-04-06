よこみぞゆりさんが描くキャラクター「なんでもいきもの」が、このほどサンリオキャラクターズとコラボすることに。4月3日より、東京駅のPOPUPにて、オリジナルグッズの先行発売が行われています!

初コラボ🎊

『なんでもいきもの×サンリオキャラクターズ』

4月3日(金)より東京駅の期間限定ショップにて先行発売✨

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よこみぞゆりが描くオリジナルイラストのアイテムが勢揃い♪

(@nanmono_goodsより引用)

よこみぞゆりさんの描き起こしデザイン、可愛いすぎませんか!? 「ハローキティ×のりおにぎり」「カワウソ×マイメロディ」など、ぬいぐるみやマスコットなどが多数ラインナップされていて、どれも絶妙な”ゆるさ”がたまりません!

いずれも4月3日～16日までの期間中、東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にて開催される『なんでもいきもの 〜開店!のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅』にて先行発売が行われています。

このニュースに、SNSでは「ちょwww のりおにぎり 可愛すぎるでしょwww」「好きと好きがコラボしていて大歓喜〜〜〜かわいいかわいい」「こ、こんなの反則だよぉぉぉ よこみぞゆり先生がサンリオキャラ描いたら最強じゃんんんんんん」「全部の組み合わせが神がかっている!」「ゆるくてかわよw」と話題になっています。

ゆるっと癒されちゃう『なんでもいきもの×サンリオキャラクターズ』。豊富なアイテム展開となっていますので、お気に入りの1品をゲットしに、ぜひ足を運んでみてくださいね。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部