マスコット界隈でふわふわなフロッキー素材が人気ですが、今年の9月、どう森の住民たちがフロッキードールになってお菓子売り場に登場。SNSで話題となっています。
【✨発売決定&予約開始✨】
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📅2026年9月 発売予定
『あつまれ どうぶつの森
ともだちどーる SELECTION』
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「あつまれ どうぶつの森」のどうぶつたちが
フロッキードールになった
"ともだちどーる"のSELECTION版が登場!🎁
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詳細👉
https://bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117933929000.html
#食玩 #どうぶつの森
(@candytoy_cより引用)
こちらが、9月に発売される「あつまれ どうぶつの森 ともだちどーる SELECTION」です。ベルベットのような質感のフロッキー素材は、どう森の住民たちと相性抜群。より立体的に、よりどうぶつらしく進化していてとってもキュート。毎日なでなでしたくなっちゃう可愛さです。
ラインアップは、「しずえ」「たぬきち」「つぶきち」「まめきち」「とたけけ」「みすず」「ちゃちゃまる」「ジュン」「ジャック」「ゆきみ」の全10種。ソーダ味のガム1個と台座が付いて、価格は550円となっています。
SNSで紹介されると、「やだー!かわいい」「ゆきみ 嬉しすぎて泣く」「ちゃちゃまるGETしたい」「あ、タケタケさんミッケwww」「みすずちゃんがいる!!」「ぜんぶ集める!!!!!!!!」と歓喜の声が。前回推しをゲットできなかった人も、再びチャンス到来。9月の発売が待ち遠しいですね。
なお、プレミアムバンダイでは、10個入りのコンプBOX(5,500円)の予約販売が行われています。確実にコンプしたい方は、チェックしてみてくださいね。
(C) Nintendo
【✨発売決定＆予約開始✨】— バンダイ キャンディ【公式】 (@candytoy_c) May 20, 2026
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📅2026年9月 発売予定
『あつまれ どうぶつの森
ともだちどーる SELECTION』
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「あつまれ どうぶつの森」のどうぶつたちが
フロッキードールになった
"ともだちどーる"のSELECTION版が登場！🎁
詳細👉https://t.co/HllKFf8igC#食玩 #どうぶつの森 pic.twitter.com/uSUorj64jb