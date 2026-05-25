マスコット界隈でふわふわなフロッキー素材が人気ですが、今年の9月、どう森の住民たちがフロッキードールになってお菓子売り場に登場。SNSで話題となっています。

【✨発売決定&予約開始✨】

.

/

📅2026年9月 発売予定

『あつまれ どうぶつの森

ともだちどーる SELECTION』

＼

.

「あつまれ どうぶつの森」のどうぶつたちが

フロッキードールになった

"ともだちどーる"のSELECTION版が登場!🎁

.

詳細👉

https://bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117933929000.html

#食玩 #どうぶつの森

(@candytoy_cより引用)

バンダイ「あつまれ どうぶつの森 ともだちどーる SELECTION」

こちらが、9月に発売される「あつまれ どうぶつの森 ともだちどーる SELECTION」です。ベルベットのような質感のフロッキー素材は、どう森の住民たちと相性抜群。より立体的に、よりどうぶつらしく進化していてとってもキュート。毎日なでなでしたくなっちゃう可愛さです。

ラインアップは、「しずえ」「たぬきち」「つぶきち」「まめきち」「とたけけ」「みすず」「ちゃちゃまる」「ジュン」「ジャック」「ゆきみ」の全10種。ソーダ味のガム1個と台座が付いて、価格は550円となっています。

SNSで紹介されると、「やだー!かわいい」「ゆきみ 嬉しすぎて泣く」「ちゃちゃまるGETしたい」「あ、タケタケさんミッケwww」「みすずちゃんがいる!!」「ぜんぶ集める!!!!!!!!」と歓喜の声が。前回推しをゲットできなかった人も、再びチャンス到来。9月の発売が待ち遠しいですね。

なお、プレミアムバンダイでは、10個入りのコンプBOX(5,500円)の予約販売が行われています。確実にコンプしたい方は、チェックしてみてくださいね。

(C) Nintendo