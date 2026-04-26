新茶の季節に合わせて、『伊右衛門』のミニチュアチャームがプライズに登場。爽やかな色合いが、とっても可愛いんです!
🍃🍵発売商品情報🍵🍃
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おなじみの『伊右衛門』がちゅるぷかチャームなってプライズに登場します!
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4月下旬ごろより
全国の一部取り扱い店舗にて順次展開予定です🎵
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詳細はこちら🔽
https://fancy-fukuya.co.jp/topics/202604iemon/
(@fancy_fukuyaより引用)
『伊右衛門』のちゅるぷかチャーム、めちゃくちゃ可愛くないですか?
ラインアップは、「緑茶」「玄米茶」「焙じ茶」「ジャスミン茶」の全4種。いつもの伊右衛門シリーズがそのまま縮んで、全長約7cmのミニサイズに。中にはお茶色のオイルが入っていて、チャームが揺れるたびに一緒にゆらゆら。さらにキャップには、伊右衛門のロゴが入った茶葉型のゴールドチャームも付いていて、日差しを受けるたびにキラキラ揺れるんです!
SNSで紹介されると、「えー!!これはほしい!!」「可愛すぎる 大好きなジャスミン茶がある」「え かわいい ほうじ茶がいいな」「伊右衛門だ! おいしいものはかわいいんだ…」と話題に。どれが出ても可愛いですよね。
4月下旬よりプライズに順次登場。これからの季節にぴったりな「『伊右衛門』ちゅるぷかチャーム」。気になる方は、チェックしてみてくださいね。
🍃🍵発売商品情報🍵🍃— 【公式】フクヤ｜プライズ (@fancy_fukuya) April 17, 2026
おなじみの『伊右衛門』がちゅるぷかチャームなってプライズに登場します！
4月下旬ごろより
全国の一部取り扱い店舗にて順次展開予定です🎵
詳細はこちら🔽https://t.co/pOTxySTjYR#伊右衛門#ちゅるぷかチャーム pic.twitter.com/PkCZY19pQy