フジテレビの動画配信サービス・FODで、ドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』の特別番組「シーズン1 未公開映像大放出SP! ～ミッションの舞台裏を全部見せます～」が独占配信されている。

MAZZEL

『MAZZEL DUO MISSION』は、BMSGのボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー『MISSIONx2』から誕生した新世代ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバー8人が、DUO(2人1組)でさまざまなミッションに挑戦するFODオリジナル番組。

KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIが、アーティストとしての成長を目指し、声優、和太鼓、アーチェリー、サバイバルキャンプ、クライミング、ジャズバンドなど、多彩なミッションに挑んできた。

今回の特別番組では、シーズン1の各回本編に入りきらなかった未公開シーンを放出。ミッション挑戦中の真剣な表情、クリア後の喜びや安堵、メンバー同士の信頼関係が伝わる和やかなやり取りなど、MAZZELの魅力をより深く楽しめる内容となっている。

さらに番組内では、シーズン2に関する新着情報も解禁。シーズン1を見たファンはもちろん、これから番組に触れる人にとっても、MAZZELの挑戦の舞台裏を知ることができる特別編となる。

(C)フジテレビ