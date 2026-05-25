フジテレビの動画配信サービス・FODで反響を呼んだ井内悠陽・阿久根温世W主演の青春ラブストーリー『コントラスト』が、地上波・フジテレビで6月30日(24:45～ ※関東ローカル)から放送されることが決定した。井内は「少しでも日常を生きる力になれたら」、阿久根は「“翔太と陽の高校生活”がまた始まる」と喜びのコメントを寄せている。

FOD総合ランキングで3日連続1位

itz氏原作のBLコミックを実写化した同作は、井内演じる青山翔太と、阿久根演じる千川陽という、不器用で対照的な青年2人が惹かれ合う姿を描く青春ラブストーリー。FODで独占配信がスタートすると、FOD総合ランキングで3日連続1位を獲得し、国内ドラマランキングでは1カ月以上にわたってトップ10入りを果たした。

翔太は、いつも人の輪の中にいる人気者でありながら、どこか冷めたところがある青年。一方の陽は、成績優秀な一匹狼。クラスも名前も知らないが、顔だけは互いに知っている対照的な2人が、ある日、屋上へと続く踊り場で出会う。喧騒が遠くに聞こえる2人だけの空間で、人には言えない心の内を語り出し、誰も知らない学校の片隅で1つのイヤホンを分け合いながら、互いの鼓動を重ねていく。

繊細な心理描写を通して、人を想う気持ちの尊さを丁寧に描き出してきた同作。友情と恋の狭間で揺れる翔太と陽の思いが交差する青春物語が、視聴者からの反響を受けて地上波でも放送される。

井内悠陽「日常を生きる力になれたら」

地上波放送決定にあたり、井内は「配信が始まった時からいつか地上波でも放送出来たら良いなとずっと思っていました」とコメント。「この作品が沢山の人の目や心に触れて少しでも日常を生きる力になれたら嬉しいなと。そしてそれをリアルタイムで共演者の阿久根くんや視聴者の皆さんと追っていく事がひとつの目標でした。この機会に、より多くの方に『コントラスト』が届きますように」と呼びかけた。

阿久根も「ドラマ『コントラスト』が地上波で放送されること、すごく幸せで、本当に皆さんのお陰だなと心から感じます!」と喜びを表現。「まだ観られていない方も、すでに観てくださった方も、“翔太と陽の高校生活”がまた始まるので、是非お楽しみください! 僕達が全力で届けるドラマ『コントラスト』、たくさん青春を感じてください!」とメッセージを寄せている。

メイキングロング版、グッズ、ポップアップも

また、FODで配信中のメイキングショート版に続き、ロング版の配信も決定。制作過程やキャストの素顔を収めた長編メイキング映像で、『コントラスト』の世界観をより深く楽しめる内容となり、6月30日の第1話地上波放送終了後から配信開始予定となっている。

さらに、番組オリジナルグッズの発売とポップアップストアの開催も決定。ポップアップストアでは、パネル展示に加え、実際に使用された衣裳や小道具などの展示も予定されている。

グッズは、WEBで6月15日18時からフジテレビe!ショップ、マンガ展ストアで販売予定。店舗では6月22日からフジテレビショップ「フジさん」台場店、東京駅店などで販売される。ポップアップストアは、マンガ展渋谷で7月3日～20日、マンガ展天王寺で7月24日～8月2日に開催される。