かつみ・さゆりのさゆりが、25日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』で見せた美脚に反響が集まっている。人気企画「学校かくれんぼ」でNiziUのジャンケン大会MCを務めたさゆりは、56歳とは思えない超ミニスカート姿を披露。Instagramには「NiziUちゃんに負けないどころか勝ってる美脚」「スラッと伸びて綺麗」と称賛が相次ぎ、年齢を感じさせないスタイルと明るいキャラクターに注目が広がっている。

かつみ・さゆり＝2019年の「神戸コレクション 2019 AUTUMN/WINTER」より

さゆりは人気企画「学校かくれんぼ」で、生徒たちをかく乱するために開催されたNiziUのジャンケン大会のMCを担当。現在56歳ながら超ミニスカート姿でNiziUのメンバーと並んでも負けない美脚を披露し、話題となっていた。

放送後、さゆりはInstagramで「性格まで何もかも可愛いNiziUちゃん達とチョコプラの長田君出身の京都先端技術大学附属中学校高等学校の生徒の皆さんとジャンケン大会やダンス対決 めちゃんこ楽しかったです～」と投稿。

「NiziUちゃんの横でGOziUわくわくが止まらないの巻～ (ほんとはROKUziUの方が近いけど) 粗品君やせいや君も律儀に挨拶来てくれたり、チョコプラやハナコのみんなも助けてくれて、みんな絶対スカさないの流石の巻～ あの規模のかくれんぼをスムーズにやっちゃうスタッフさんにも感動したぼよ～」と感想をつづっている。

番組出演時の衣装ショットなどを公開すると、すらりと伸びた脚線美が際立つ姿に、コメント欄には「さゆりちゃんNiziUちゃんに負けないどころか勝ってる美脚と小顔が素晴らしい！」「さゆりちゃんと同世代なんですが、さゆりちゃんの足、スラッと伸びて綺麗」称賛の声が続出。

さらに、「努力の賜物ですね」「いつも笑顔で素敵」といった声も寄せられ、年齢を感じさせないプロポーションと日々の積み重ねへのリスペクトも広がっている。