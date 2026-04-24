25日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』(18:30～)では、チョコレートプラネット・長田庄平の母校、京都先端科学大学付属中学校・高等学校で「学校かくれんぼ」を開催。夫婦コンビかつみ・さゆりのさゆりが、NiziUに負けぬ美脚を披露する。

世界で活躍するガールズグループ・NiziUもフルメンバーで初参戦し、約1000人の生徒たちと過去最大難易度の真剣勝負を繰り広げる。

カギメンバーが学校内の至るところに隠れ、全校生徒と対決する「学校かくれんぼ」。メンバーの母校を舞台にした“凱旋かくれんぼ”は、2024年7月放送のせいや編に続く第2弾となる。長田は「おかえり隠密マサル」の横断幕と花吹雪で迎えられ、28年ぶりに母校へ帰還。感極まった様子を見せながら、「超特別編!」と気合十分に意気込む。

前回のせいや編は、ドイツの国際映像祭「World Media Festivals 2025」で銀賞を受賞。その反響もあってか、長田は「あれをもう一度やりたい!」と鼻息を荒くし、さらなる“受賞作”を狙って、今回はNiziUのフルメンバー参戦が実現した。隠れるのはRIO、RIKU、MAYUKA、NINAの4人で、カギメンバーとともに1000人超の生徒たちとの大規模かくれんぼに挑む。

今回のために、フジテレビ美術チームは過去最強クラスの隠れ場所を用意。長田は「気合を入れすぎて誰も見つからない、初の完封勝利かも」と豪語する。NINAはせいやと2人1組で潜む“ニジュー作戦”を敢行し、RIO、RIKU、MAYUKAもそれぞれ予想外の隠れ場所に挑戦。さらに秋山寛貴は、隠れないNiziUメンバーの協力を得て、得意の“なりきり”で勝負に出る。松尾駿が「この先、2度と見られないよ」と驚く、NiziUのレアな姿が。 も注目だ。

そんな中、かつみ・さゆりとMIIHI、RIMA、MAKO、MAYA、AYAKAが壇上に並ぶシーンも。現在56歳のさゆりは超ミニスカートということもあり、NiziUのメンバーに負けぬ長い美脚を見せている。YouTubeで「脚やせ動画」を公開するほど磨かれたスタイルにも注目だ。

当日は、長田が母校の創立100周年記念式典のゲストとして生徒たちの前に登場。あいさつと記念撮影を終えたところで、「なわけ、あるかい!!」とサプライズで「学校かくれんぼ」開催を発表すると、会場の熱気は一気に上昇した。さらにNiziUが姿を見せると、生徒たちは大興奮。RIOが「髪の毛がピンクだからって、見つけやすいと思うなよ!」、RIKUが「今回は難易度高いぞ!」とあおり、MAYUKAとNINAも「最後まで隠れ切ってやる!」と宣言するなど、真っ向勝負のムードが高まっていく。

初参戦を終えたNiziU・リーダーのMAKOは「生徒の皆さんの元気と団結力をたくさん感じることができました」とコメント。MAYAは「教室や制服、チャイムの音などを久しぶりに学校で体験して、とても懐かしい気持ちに。この懐かしくて思い出がよみがえる感覚が、青春!」と語り、RIOは「狭くて、誰も予想がつかないような場所だったので、とてもドキドキしました」と明かした。MAYUKAも「大勢の生徒の皆さんに一気に探される緊張感がすごかったです!」と興奮気味に語っている。

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