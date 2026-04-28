この美女は誰に似ている?　AIアプリのそっくり度判定は驚異のシンクロ率「96.8%のA級」

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#115が、26日に配信された。

TWICEのモモに激似のマスク美女・Moekaさん

番組では、「スターに似すぎて話題のマスクイケメン&マスク美女大集合SP」と題し、綾瀬はるか、なにわ男子・西畑大吾&高橋恭平らにそっくりだと話題のマスクをつけた美男美女がスタジオに大集結。彼らの素顔に迫った。

中でもスタジオを驚かせたのは、TWICEのモモに激似のマスク美女・Moekaさんのエピソード。新潟県出身で現在インフルエンサーとして活動する彼女は、ただ首を振るだけのわずか7秒の動画が1,600万回再生を突破し、これまでの投稿動画の総再生回数はなんと5億回超えという圧倒的な人気を誇る。

スタジオでAIアプリによるそっくり度判定を行うと、「96.8%のA級」という驚異のシンクロ率を叩き出し、スタジオメンバーも大興奮。また、「韓国の明洞に行くとおじいちゃんから『ライブお疲れ様!』と声をかけられる」「(モモがアンバサダーを務めるブランドがある)パリに行くと、車からみんなが手を振ってくれる」といった、スケールの違う激似エピソードを次々と披露した。

そして、いよいよ草なぎ剛の「マスクオープン!」の掛け声で、Moekaさんがマスクを外すと「かわいい! 笑っている方がTWICEのモモに似ている」との声が上がった。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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ななにーメンバーのみちょぱに代わり

登場したのは…？



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) April 24, 2026