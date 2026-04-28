サントリーは、東京・芝公園の東京タワーにて期間限定イベント「東京タワー オールフリーDAY」(4月28日～29日)を開催するにあたりオープニングイベントを実施。お笑いコンビ・たくろうとタレント・小倉優子さんが会場を体験した。

同イベントでは東京タワー名物、メインデッキ(150m)へと続く約600段の「オープニングエア外階段」を無料開放する。通常はメインデッキまでの展望料金がかかるところ、この2日間に限り外階段を利用すると展望料が無料になるほか、リニューアルした「オールフリー」を無料で試飲できるという。

「オープンエア外階段」は景色を観ながら高さ150mのメインデッキまで上ることができる開放的なコース。外階段利用者には「オールフリー」とコラボした限定「昇り階段認定証」のプレゼントがあるという。

メインデッキ内には外階段利用者のみが入場することのできる、特別装飾エリア「気分開放エリア」を設置。エリア内には「オールフリー」を無料で体験できる限定自動販売機と試飲スペースが設置されており、ふかふかのクッションや人工芝の心地よさで開放的な時間を過ごすことが可能だ。

「オールフリー」は今春より中身とパッケージをリニューアル。濃縮麦芽の配合を変更することで、ビールらしい複雑な味わいをより高めつつも、すっきりとした飲み口へと進化した。この機会にぜひ、味わって欲しい。

イベントにはたくろう、小倉優子さんが参加

メインデッキ内「気分開放エリア」で行われたイベントには、昨年末のM-1で優勝を果たしたお笑いコンビ・たくろうと、タレントの小倉優子さんが登場。

たくろうのお二人は実際に外階段を利用してメインデッキまで上ったとのことで、感想を聞かれ、きむらバンドさんは「あっという間という感覚がありました。徐々に見えてくる景色も楽しかったです」と開放的な外階段を楽しんだ様子を明かした。

赤木さんは「手すりを綱引きみたいにひっぱることで、あまり疲れずに来れました」と話すも、きむらバンドさんからは「いや、だいぶしんどそうでしたよ」とツッコまれる場面も。無事上り切った2人には「昇り階段認定証」が贈られた。

実際にオールフリーを飲んだ感想を聞かれ、小倉さんは「私は普段からオールフリーが好きでよく飲むんですけど、“夜とかまだやることもあるけど飲みたいな”って時にオールフリーを飲むのが至福です」と、普段から愛飲していることを話し、試飲の際もおいしそうな“至福”の表情を浮かべた。

小倉優子さん

たくろうのお二人、小倉優子さんの直筆サイン入りの缶が当たる可能性も。この機会に是非イベント、「オールフリー」を楽しんでみてはどうだろうか。