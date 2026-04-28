Travis Japanの“陰キャ・陽キャ”が丸裸に――。きょう28日放送のフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)では、メンバー全員を一斉調査し、それぞれの素顔に迫る。宮近海斗は「Travis Japanがどんなグループかが分かりました」と手応えを語っている。

今回は、「陰キャVS陽キャ! 結局どっちの生き方が幸せ? 国民一斉超調査！生放送で決着SP」と題し、令和の今、若者を中心に盛り上がりを見せる“陰キャ・陽キャ”問題を徹底調査。最新データでは、若者の約7割が「自分は陰キャである」と自認しているといい、スタジオでは芸能界を代表する“陰キャ”“陽キャ”ゲストが集まり、「結局、どっちの生き方が幸せなのか」を生激論する。

番組では、Travis Japanのメンバー全員を一斉調査。宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗の素顔に迫り、衝撃の新事実が続々と明らかになる。

収録を振り返り、宮近は「ロケでは、それぞれの素顔が急きょ明かされて、Travis Japanがどんなグループかが分かりました」とコメント。吉澤も「Travis Japanのメンバーそれぞれの性格が、すごくよく分かるようなロケでした! 吉村(崇)さんとの掛け合いも面白すぎて、お腹が痛くなるくらい笑いました!」と手応えを語った。

視聴者に向けて、宮近は「Travis Japanの陽キャ、陰キャが超調査されます。VTRでも、生放送でも出演させてもらいますので、ぜひ楽しんでください!」とアピール。吉澤は「これを見てもらえたら、トラジャの面白さが分かると思います! 世で言う陰キャ、陽キャ、自分はどっちだろうって改めて確認できると思います! そして、宮近と僕が生放送も出演するので楽しみにしていただけるとうれしいです!」と呼びかけている。

スタジオには、陽キャ代表として太田博久(ジャングルポケット)、きむらバンド(たくろう)、小森隼(GENERATIONS)、近藤千尋、長谷川忍(シソンヌ)、村上佳菜子が出演。陰キャ代表として赤木裕(たくろう)、大久保佳代子、コカドケンタロウ(ロッチ)、宮近海斗、吉澤閑也、吉住が登場する。

さらに、現在放送中の火9ドラマ『夫婦別姓刑事』(毎週火曜21:00～)から矢本悠馬、齊藤京子、『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)から伊藤利尋アナ、井上清華アナ、生田竜聖アナ、軽部真一アナもVTR出演する。

【編集部MEMO】

前回4月21日の放送では、高橋克実、小杉竜一、長谷川雅紀という“おじさん”3人が、令和の最新トレンドを調査。麻辣湯の食レポシーンの高橋克実の姿に、カズレーザーが「くまだまさしさんがいる!」と指摘し、スタジオの全員がくまだにしか見えなくなってしまう事態になった。

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