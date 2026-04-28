仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』が、4月29日より全国公開される。公開前日となる4月28日、主人公・氷川誠(要潤)の刑務所でのアクションシーンを収めた本編映像が解禁された。

氷川の真の強さを魅せつけるワンシーン

今回解禁されたのは、収監中の氷川誠(要潤)が、刑務所のボス・大山(駒木根隆介)に立ち向かう、本編アクションシーンの一部だ。

警視庁出身であることを理由に、刑務所の面々から日々受ける嫌がらせを受ける氷川だが、それに動じず毅然とやり過ごしていた。しかしある日、嫌がらせの矛先が同房の仲間・平岡(笠兼三)へと向かう。仲間を傷つけられたことで、静かなる男の怒りがついに爆発。氷川が激しい剣幕で、畳みかけるように大山に殴りかかるところから始まる。

大山の反撃にも微動だにせず投げ飛ばし、その後も臨場感あふれる激しいアクションシーンが繰り広げられる。抵抗も虚しく、氷川の圧倒的な強さを前に、ねじ伏せられる大山。これまで刑務所内で好き放題に力をふるってきた大山や刑務所の面々がたじろぐ姿も描かれる。

かつて不器用なヒーローとして泥臭く、ボロボロになりながら戦い続ける姿が多くのファンの心を掴んできた氷川。＜G3＞＜G3-X＞の装着員として積み重ねてきた力は、25年の時を経てもなお衰えることなくその身に宿っていることを感じさせる。誰よりもまっすぐに正義を貫き、仲間のために立ち上がる正義の男・氷川の真の強さを魅せつけるワンシーンだ。

人類の未来を託された男・氷川誠を生きる要潤が、圧倒的存在感で放つ重厚感のあるアクションシーンは、 25年の時を重ねた氷川誠の生き様を感じさせる見どころだ。

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