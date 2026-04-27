バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、4月第5週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。

仮面ライダーシリーズ めじるしアクセサリー4

仮面ライダーシリーズ めじるしアクセサリー4

仮面ライダーシリーズのめじるしアクセサリー第4弾「仮面ライダーシリーズ めじるしアクセサリー4」が登場。『仮面ライダードライブ』『仮面ライダーカブト』『仮面ライダーW』など10アイテムが揃う。チャームとして重ねづけしたり、傘の取っ手やペットボトルにつけて持ち歩ける。価格は300円、全10種。

ラインナップは「カブトゼクター」「ケータロス」「タツロット」「ライダーカード（ファイナルアタックライド ディケイド）」「ファングメモリ」「シフトスピード」「ジオウライドウォッチ」「アメイジングミゴチゾウ」「仮面ライダークロニクルガシャット」「スカルメモリ」。

ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ

ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ

家族のつながりがあるウルトラマンにフィーチャーした心温まるペアチャーム「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」が登場。可愛らしいデフォルメのウルトラマン2人がセットになったボリューム感ある満足仕様。価格は400円、全4種。

ラインナップは「肩揉み（ウルトラセブン＆ウルトラマンゼロ）」「自慢の息子（ウルトラの父＆ウルトラマンタロウ）」「元気を出して（ウルトラマンベリアル＆ウルトラマンジード）」「仲良し兄弟（ウルトラマンロッソ＆ウルトラマンブル ）」。