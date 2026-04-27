バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXコードフォン＆サウンドパニッシュカプセムセット」(6,380円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。

『仮面ライダーゼッツ』より、ノクスやCODEのエージェントたちが使用する「DXコードフォン」と、 “DXサウンドライダーカプセムシリーズ”の新ラインナップとして「サウンドパニッシュカプセム」がセットで登場。

『仮面ライダーゼッツ』に登場するスマホアイテム「DXコードフォン」は、ゼロ、ノクス、スリー、ファイブ、シックスといったエージェントたちからのメッセージを受信可能。

キャラクターボイスは35種以上を搭載しており、さらに、ライダーカプセムシリーズの解説音声は全種新録。DXゼッツフォンとは異なる、新しい解説音声を楽しめる。また、ゼッツフォン同様に録音機能を備え、録音した音声をボイスチェンジして再生する遊びも可能となっている。

「サウンドパニッシュカプセム」は、DX版と同一の本体サイズに電子部品を搭載。カプセム特有の回転検出スイッチとボタン操作により音声が発動する。音声モードは切り替えが可能で、カプセム固有の効果音が発動可能な「変身前モード」、変身時の効果音が発動可能な「変身モード（ボイスなし）」、変身時の効果音に合わせてジーク（演：天野浩成）のボイスが鳴る「変身モード（ボイスあり）」の3種が搭載されている。

さらに、別売りの「DXブレイカムドォーン」と音声連動し、カプセムをセットして回転させることで、ブレイカムドォーンから鳴る変身音に合わせてカプセムから追加効果音が発動する。変身後、カプセムを回転させることで異なる効果音も再生可能。さらに必殺技操作時も追加効果音を発動させることができる。 また、本商品にはジークのキャラクターボイスを収録。計6音が収録されており、変身時のボイスなど劇中の印象的な台詞と共になりきり遊びが楽しめる。

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