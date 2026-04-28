バンダイスピリッツは、『アギトー超能力戦争ー』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月28日16時より予約受付開始、2027年2月発送予定。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」は、『アギトー超能力戦争ー』に登場する、「仮面ライダーG7」を真骨彫製法シリーズで再現したアイテムだ。

真骨彫製法が培ってきた巧みな造形技術により、特徴的な4本のアンテナや、ボディラインにフィットしたアーマー形状を持つ「仮面ライダーG7」を忠実に立体化。全身各所の青いアーマーと黒いスーツ部分の質感の違いを、造形・色味に差をつけることでリアルに追求。「G7アーマー」を装着するためのベルト「Gバックルmark7」のパネル部分も緻密に再現した。

人体構造に基づき、可動時に外観が崩れない関節構造を採用。主武装である長剣「GZ-10＜オロチ＞」を、両腕で無理なく自然に保持することができる。

また「Gバックルmark7」のパネルを操作する瞬間を表現できる交換用手首パーツが2種付属し、劇中シーンの再現に細かに対応。

「GZ-10＜オロチ＞」はブレード部分を換装することで収納状態を再現。「仮面ライダーG7」本体の左大腿部に携行させることができる。

全身15箇所に装着された「ドローンユニット」は両肩・両肘・大腿部・脛・足首・背面・後頭部からの着脱が可能。両手の「ドローンユニット」は手甲パーツの交換により、着脱を再現。

さらに、展開状態の「ドローンユニット」が6基付属。「魂STAGE ACT HUMANOID」（別売り）と組み合わせることで、「ドローンユニット」を射出した状態でのディスプレイも楽しめる。

主な商品内容

本体

交換用手首パーツ左右各4種

交換用手甲パーツ左右

剣武器

交換用左腿パーツ

ドローンユニット(L)×3

ドローンユニット(R)×3

(C)石森プロ･東映