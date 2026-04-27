「スシロー × 崩壊：スターレイル コラボ第2弾開催決定」。今年2月12日、スシローの公式Xがこんな告知を投下し、ファンを大いに沸かせた。「第2弾きたーー！」「ついに来た！待ってました！」「詳細発表が待ち遠しい」「今回も期待大だわ」といった具合である。

詳細は伏せられていたものの、あれから約2ヶ月半……ついに情報が解禁ッ！ と同時に、さっそく実物をチェックしてきたので、その全容をご紹介〜！

スシローと『崩壊：スターレイル』のコラボフェア「黄金の一皿」開催！

今さら説明するのも野暮かもしれないが、この作品についてあまり詳しくない方々のために今一度おさらいしよう。

『崩壊：スターレイル』とは、HoYoverseが手掛ける基本プレイ無料のスペースファンタジーRPG。プレイヤーは銀河を巡る開拓者となって宇宙に広がる未知の世界を体験し、さまざまな星々を巡って冒険とスリルに満ちた旅を続ける。

遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険……などなど、さまざまな魅力的な要素を採り入れることで世界中に多くのファンを生んだ、壮大なスケール感の銀河系冒険譚である。

今回のスシローとのコラボフェア「黄金の一皿」、開催期間は4月27日（月）〜5月31日（日）。フェアは前半後半で第1弾、第2弾と分かれており、それぞれのラインナップも当然異なるので、ファンはスシローに通う覚悟が求められる。まぁ、そのぶんたくさん美味しい思いができるので、むしろ喜ぶところなんだけどね。

まず注目すべきは、コラボ限定ピック付きの寿司メニューの数々！ 寿司にピックが付いてくるのか、ピックに寿司が付いてくるのか、もはや主体がわからなくなるほど立派な存在感だ。

第1弾の目玉は「レモンステーキ風にぎり」と「大えび」。このレモンステーキ風にぎり、寿司としては変わり種だが、肉の旨みとレモンの爽やかさがマッチしてめちゃウマいのよね。むしろ回転寿司店では、こういう変わり種も進んで楽しむのがオツだと個人的には思っている。ジャンルの境界線を軽やかに踏み越えてくる感じがいいよね〜。

一方の大えびは、安心と信頼のフィジカル系。しっかり肉厚で、「ああ〜、ちゃんと寿司食ってるわ」と心から満足感を与えてくれる。

なお、第1弾・第2弾共通の「マーラー風サーモン 揚げネギ添え」はちょっとしたダークホース。ピリ辛のマーラーソースと香ばしいネギが意外なほどサーモンに合う！

気になる限定ピック、第1弾のラインナップは……

こんな感じ。第2弾もまもなく情報解禁だと思うので、そちらもしばし待たれよ！

さらに、今回のコラボは甘党にもばっちりフォーカス！

「わらび餅と大学芋」は京都の和スイーツ感をまといつつ、しっかりボリュームあり。鳴門金時の大学芋は特に食べ応えも抜群で、満足度もかなり高め。

「白桃とヨーグルトのアイスケーキ」は見た目からしてめちゃくちゃ可愛い！ 白桃の爽やかさとヨーグルトの軽やかさで、食後でもスルッといけちゃうやつだ。第2弾の「コーヒーゼリーほろにが仕立て」はちょっとビターな大人寄り。甘さと苦みのバランスで、口の中をリセットしてくれる。寿司活、または推し活の合間にちょうどいいクールダウン役だ。

もちろん、これらにはすべてステッカーが付属。デザートを頼む＝グッズを引くという構図はもはやガチャ。幸運をお祈りいたします！

さらに、フライドポテトにはコラボ限定のクリアしおりが付いてくる。キャラクターは基本的に全身イラストとなっていて見応え抜群。本に挟むなんて、もったいないレベルである。

「天然インド鮪6貫盛り」にはホログラムカードが付属！ これがまたしっかりした作りで、キラキラしていて綺羅びやか。もちろん、鮪もカードに負けじと赫い輝きを放っている。

さらにさらに、ペプシコーラやメロンソーダ、烏龍茶などのソフトドリンクには“すし皿”が付いてくるとか！ もう何が主役なのかわからないが、全部欲しくなることは確実。めちゃくちゃこだわってるじゃん！

ちなみに、一部店舗では『崩壊：スターレイル』仕様の装飾が施され、キャラクターたちが店内に登場。大型タッチディスプレイ「デジロー」では、専用のコラボモードも実装されるという。

第1弾は4月27日スタート。気づいたら皿が積み上がり、気づいたら財布が軽くなり、それでもなぜか満足感だけはしっかり残る。今からそんな未来が見えるかのようだ。準備はいいか。これは、食事ではない。遠征だ。さぁ、推そう。