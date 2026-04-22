あきんどスシローは、ゴールデンウィークに向けて「大とろ」や「天然赤えび2貫」を特別価格で提供する『GWお得ネタ』を、4月22日より全国のスシローにて開催する。家族や友人と集まる機会が増える時期に合わせ、人気ネタをお手頃な価格で腹一杯楽しめる内容となっているとのことだ。

目玉の「大とろ」と「天然赤えび2貫」が110円から登場

今回のフェアの目玉は、とろける脂の旨みが堪能できる「大とろ」(110円〜)と、ぷりっとした食感と甘みが特徴の「天然赤えび2貫」(110円〜)だ。価値あるネタを存分に味わってほしいという想いから、いずれも110円からの提供となる。これら2商品は4月29日までの期間限定販売となっており、予定総数が完売次第終了するとのことだ。

贅沢な一皿やこだわりの創作すしも続々

フェアでは目玉商品以外にも、素材にこだわった一皿や幅広い世代が楽しめる創作すしが順番に登場する。大分産のブランドだこを使用した「大分産 くにさき姫だこ」(260円〜)や、食感を楽しめる「漬けムラサキいか耳」(120円〜)、ピリ辛なアクセントが効いた「マーラー風まぐろ揚げネギ添え」(180円〜)が用意されているとのことだ。

また、和牛の旨みを引き立てた「和牛さしとろポン酢ジュレ」(260円〜)や、香ばしく炙った「グリルチキンチーズマヨ炙り」(200円〜)、スシローこだわりのハンバーグを使用した新作「とろ〜りチーズの炙りハンバーグ」(200円〜)もラインナップされているとしている。

さらに、食べ応え抜群の「ジャンボかにカマ天にぎり」(140円〜)や、定番のサラダ軍艦3種を一皿にまとめた「サラダ3貫盛り」(120円〜)、青森水揚げのほたてを使用した「ほたてフライ包み 自家製タルタルのせ」(140円〜)、そして5種類の貝を一度に楽しめる「貝づくし5貫盛り」(680円〜)など、バリエーション豊かなメニューが揃っているとのことだ。

キャンペーン概要

本フェアは全国のスシロー店舗にて実施されるが、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」および「京樽・スシロー」は対象外となる。また、一部商品は持ち帰りに対応していない場合や、店舗によって価格が異なる場合があるため、詳細は公式アプリやホームページでの確認を推奨しているとのことだ。