あきんどスシローは、"SUSHIRO Cafe"から「クラシックプリンパフェ」と「生チョコ風モンブラン」を4月22日より全国のスシローにて販売する。専属パティシエが開発したこだわりのスイーツが登場するとのことだ。

プリンが主役の贅沢な「クラシックプリンパフェ」

4月22日より登場する「クラシックプリンパフェ」(380円〜)は、スシローの定番スイーツである「クラシックプリン」をまるごと1つ使用したパフェだ。昔ながらのかため食感とカスタードの深いコクが特長のプリンに、ミルクアイスやカラメルソースを合わせているとのこと。たまごのコクとなめらかな食感が広がる、贅沢な一品に仕上がっているとしている。

カカオ香る「生チョコ風モンブラン」も同時発売

同日からは「生チョコ風モンブラン」(280円〜)も用意されている。センターのホイップクリームにチョコチップを加えることでアクセントを出し、トッピングにはココアパウダーをかけているとのこと。カカオの豊かな香りとコクを存分に感じられるモンブランになっているとしている。

今回登場するスイーツ2種は、4月22日から5月10日までの期間限定で販売される。いずれも販売予定総数が完売次第終了となるため、早めの来店が推奨されるとのことだ。なお、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」および「京樽・スシロー」は対象外で、店舗によって価格が異なる場合があるとしている。