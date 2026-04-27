コロワイドグループのかっぱ寿司は4月30日～5月6日の期間、「みなみ鮪大とろ」(一貫260円)を特別入荷にて一部改装中店舗を除くかっぱ寿司全店で提供する。また、同期間中、かっぱ寿司アプリクーポンにて同商品が27%OFFになるクーポンを配信する。

「みなみ鮪大とろ」各種 期間限定で販売

GWに合わせて期間限定で凝縮された旨みと、とろける上質な脂のりが特徴の「みなみ鮪大とろ」を使用した商品を提供。口の中でとろける贅沢な味わいが春の味覚として支持を集める商品。

4月30日～5月6日の期間中、かっぱ寿司アプリの会員登録（無料）を行うと、27%OFFクーポンを受け取れる。なお、店内飲食限定、他クーポンとの併用は不可。

他にも下記のラインアップが展開される。

「みなみ鮪大とろ 贅沢うに重ね包み」(一貫390円～)は、濃厚な甘みの「大とろ」に、磯の香りが豊かな「うに」を添えた商品。

「みなみ鮪大とろ 贅沢いくら重ね包み」(一貫390円～)は、濃厚な甘みの「大とろ」に、弾ける食感の「いくら」を添えた一品。とろける脂といくらの塩気の調和を楽しめる。

「特盛 みなみ鮪大とろぶつ軍艦」(一貫190円～)は、希少な「とろ」を贅沢に切り出し、こぼれんばかりに盛り付けた一皿。噛みしめるほどに広がるみなみ鮪ならではの強い旨みを楽しめる。

「贅沢 軍艦三昧」(三貫690円～)は、うに、鮪とろぶつ軍艦、いくらをすべて特盛で仕上げた一皿。