神奈川県・藤沢の精肉店にルーツを持つスーパーマーケット「ロピア」。今では関東を中心に全国80店舗以上を展開しているそうだが、やはり精肉店を前身とするだけあって、肉のクオリティはリアルガチで折り紙付き。

ということで今回は「肉」にまつわるオススメのお惣菜をロピアファンが厳選！ 他のスーパーマーケットではなかなか味わえない激アツグルメを5つ買い集めてみたので、さっそくいってみよう!

ロピアで買うべき「激ウマ"肉系"惣菜」5選

商品の質にもコスパにも優れた大人気スーパーマーケット「ロピア」。いつ、どの店舗を訪れても駐車場が空いていることはなく、土日は道路に渋滞ができていることも珍しくない。

最近ではネットでもその魅力が盛んに取り沙汰されており、直近ではなんとあの木村拓哉さんが自身のYouTube企画でロピアを訪問。大いに話題となった。

個人的にもロピアの大ファンで、行きつけのロピアも4つほど抱えており、毎週末ローテーションのようにして通い詰めている。今回はその中でも特に記憶に残った激ウマ"肉系"惣菜を集めてみた!

(1)「しっとりローストビーフ＆塩牛タン寿司」

まずはこちら、「しっとりローストビーフ＆塩牛タン寿司」。ロピアの「しっとりローストビーフ寿司」は結構SNSでも注目されてるっぽいんだけど、「塩牛タン寿司」もウマいのよ！ ロピアは店舗や日時によってお惣菜の種類も微妙に変わるっぽいんだけど、できればこのセットの方を味わってみてほしい。

肉は薄切りながらも、面積がしっかりと広く取られている印象。おそらくはシャリとの相性を判断して、そうした仕様にしたのだろう。ロピアはマジでケチケチしたところがないからね。

牛タンはコリコリした独特の歯ごたえと、あっさりしていながらも噛むほどに広がる濃厚な旨み、甘みが最高! 塩加減も絶妙で、レモンのほのかな酸味が肉の旨みをより一層引き立てる。質の悪いタンだと、ゴムっぽい食感でいつまでも口に残るが、それも一切なし。めちゃウマい!

ローストビーフのほうも……完璧ッ！ しっとりとした赤身の旨味とジューシーな肉汁がじわじわと広がり、なんとも贅沢かつ上品な味わい。ウットリしてしまう……。この柔らかく、とろけるような食感も最高だし、このチャコールソースっていうの？ オニオンなどの香味野菜の入ったソースがマジでヤバいくらいウマいのよ！

(2)「ナポリタン(デミ・ミート)」

続いて、「ナポリタン(デミ・ミート)」。勘のいい人はお気づきだと思うけど、要するに『ルパン三世 カリオストロの城』風ミートボールスパゲッティである。

これがめっちゃくちゃデカくて、重量を測ってみると……

652グラム……! 容器込みだとしても、とんでもない量である。

主役はデッカいミートボールで、これがゴロゴロと8個も入っている。パスタの量はそんなに多くないので、パスタというよりは普通に肉料理の一種だと考えたほうが実態に近い。

ついビジュアルに目が行きがちだが、味のほうも激ウマ! トマトソースが瑞々しくフレッシュで、トマトの甘みと旨みが凝縮されている。ミートボールは意外にも人参などの野菜が含まれていて爽やか。パスタはかなり太めで、このもちもち食感の麺が非常に昭和っぽくていい! 口の周りを真っ赤にしながら頬張りたい一品だ。

(3)「大きな皮のせ焼売」

最近はこの「大きな皮のせ焼売」も結構SNSでも取り上げられてるのかな？

最初ロピアで見たときは、「えっ、これが焼売なの？」と軽く混乱したのを覚えている。写真じゃ伝わりにくいかもしれないけど、例によってデカすぎるんよ。

ということでこれも測ってみると……

ひとつで112グラム! デカすぎ〜! 普通の焼売の3〜4つ分くらいあるんじゃないの?

皮の中身は当然たっぷりと肉が詰め込まれており、これも焼売を食べているというより、「肉を焼売の皮で巻いて食べている」という感覚。マジで肉々しさ満点。皮の薄い豚まんを食べてる感覚にも近いかも。醤油とカラシ、あとはお酢もかけてさっぱり食べるのがオススメ!

(4)「トマトチーズチキンロール」

出ました、「トマトチーズチキンロール」です! これも本当にウマい＆デカいのよ!

これも試しに測ってみると……

130グラム! おいおい、焼売を超とるがな! デカ〜〜〜〜ッ!!!!

味も超〜ウマい! 完全に"料理"といった具合で、完熟みのあるトマトソースとガーリック、バジルのハーモニーがたまらなく好相性。チキンロールのなかにはチーズも巻かれていて、これが味わいにさらなる高級感と贅沢感を演出してくれる。夜ご飯のおかずにぴったりだし、白ワインなんかにもめちゃくちゃ合うだろうな〜。

(5)「ミニロピチキ」

人気惣菜「ロピチキ」のミニサイズ版「ミニロピチキ」。普通のロピチキはマジでデカいので(ファミチキよりもデカいんじゃないかな？)、「ミニロピチキ」があればこれで十分なのよ。

念のため測ってみると……

ミニでも重量は60グラムと大ぶり。むしろ、ちょうどいいサイズ感である。

味のほうも想像通りの美味しさで、程よくスパイシーな衣が美味! 白スーツに身を包んだ小太りジェントルマンの影がややチラつくが、それすなわちハイクオリティの証拠。ビールやハイボールのおつまみにも最適だ!

ロピアの肉惣菜は、とにかく量、質、価格のバランスが完全にバグっている。そしてそれをいちいち誇らず、「え、別に普通ですけど? もともと精肉店ですし」みたいな余裕の表情を浮かべているように見えるのもまたニクいところだ。

まだ試したことがない人はもちろん、通い慣れている人も、ぜひあらためて肉惣菜コーナーをじっくり見てみよう!