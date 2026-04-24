江戸一は4月25日、「すたみな太郎 PREMIUM BUFFET プラス 所沢店」を埼玉県所沢市にオープンする。

すたみな太郎 PREMIUM BUFFET プラス 所沢店

同店は、旧すたみな太郎PREMIUM BUFFET所沢店を設備改装しオープンする。焼肉・寿司・デザートビュッフェの楽しさはそのままに、ワンランク上のメニューやライブ感のあるオーダーメニューが楽しめる。

オーダーメニューはタッチパネルで注文

選べる5つのコース

選べる5つのコース

利用シーンに合わせ使い分けできる5つのコースを用意する。一例として、「スタンダードビュッフェコース」は平日ランチ(100分)が大人2,178円、土日祝ランチ(100分)大人3,278円、ディナー(100分)大人3,718円となっている。

スタンダードビュッフェコース

「ディナープラスコース」平日・土日祝ランチ(100分)は、大人3,498円。平日ランチ、土日祝ランチのビュッフェコーナーのメニューのほか、まぐろ寿司などディナー限定メニューもオーダーで食べ放題となる。

ディナープラスコース

「ハイグレードコース(100分)」大人4,928円では、スタンダードビュッフェコース＋国産・特選牛など約20品がオーダーで食べ放題となる。

ハイグレードコースで国産牛など約20品がオーダーで食べ放題

「プレミアムコース(100分)」大人5,478円では、ハイグレードコース＋中トロ、有頭大海老が食べ放題。

プレミアムコースで中トロが食べ放題

「スペシャリティコース(100分)」は、オープニング記念価格で大人6,578円。プレミアムコース＋大トロ、うに、いくら、馬刺し寿司などオーダーメニューが全品食べ放題となる。

スペシャリティコース

スペシャリティコース

オープン記念で子ども向けイベント実施

オープン記念として、小学生以下の食事利用者を対象にお菓子つかみ取りを実施する。無くなり次第終了となる。