新宿のデパ地下は日本でもトップクラスの規模を誇ります。新宿駅東口・西口・南口のそれぞれのエリアに巨大なデパ地下が広がり、お弁当や総菜、パン、スイーツなど幅広い品ぞろえから商品を選べるのが魅力です。本記事では、新宿駅から徒歩圏内にある、おすすめのデパ地下を紹介します。

新宿のデパ地下おすすめグルメ【伊勢丹】

食文化のトレンド発信地として知られ、常に多くの人で賑わう伊勢丹新宿店。ほかの百貨店では取り扱いのないブランドのスイーツや、贈答品に最適な和菓子なども豊富にそろっています。

スイーツ(洋菓子)

伊勢丹新宿店だけでしか買えない北欧の焼き菓子「Fika(フィーカ)」やフルーツを主役にした焼き菓子「POMOLOGY(ポモロジー)」はパッケージのかわいさがメディアでたびたび取り上げられ、ギフトとしても大人気。ほかにも、毎日行列をつくる焼きたてフィナンシェの「ノワ・ドゥ・ブール」もおすすめです。

スイーツ(和菓子)

福岡発の老舗和菓子店「鈴懸」はぜひチェックしたい店舗。手のひらサイズのどら焼き「鈴乃〇餅(すずのえんもち)」は幅広い世代に愛される人気の一品です。伊勢丹新宿店でしか手に入らない和菓子を探している場合は「匠の焼き菓子 CONGALI 文明堂」にも注目。毎日近くの工房で焼き上げる「新宿工房釜出しカステラ」は、ふわふわの食感で特別な日のおやつにも最適です。

惣菜

スイーツと同じように個性あふれる店舗がひしめき合う惣菜エリア。イタリアのパルマに本店を構える「サルメリア ガリバルディ」は、彩り鮮やかなサラダやローストチキンなど、食卓を華やかにする惣菜を購入することができます。ワインやお酒と合わせるデリを購入したい場合は「レブレ(Raible)」もおすすめ。テリーヌやローストビーフなど高級感ある惣菜はホームパーティに持参しても喜ばれそうです。

お弁当

明治33年創業の老舗鶏肉専門店「鶏撰」では、手羽の唐揚げや焼き鳥のお弁当が楽しめます。ヘルシーなお弁当を探している方には「亀戸升本」で販売している、野菜をたっぷり使ったお弁当もおすすめ。彩り鮮やかで女性からの支持も絶大です。洋食気分のときは、1925年創業の老舗「三笠会館」をぜひ訪れてみてください。蟹クリームコロッケやハンバーグ入りのお弁当に思わず心が躍ります。

新宿のデパ地下おすすめグルメ【髙島屋】

新宿駅の新南口に位置する「新宿髙島屋」はデパ地下の通路が広く、ゆっくりと商品を選べるのがうれしいポイントです。定期的に売り場のリニューアルが行われ、トレンドをおさえた店舗も多く、幅広いニーズに応えてくれます。

スイーツ

髙島屋を訪れたら必ず立ち寄りたいのが、スイーツのセレクトショップ「パティシェリア」です。人気パティシエが手がける有名店をはじめ、さまざまなケーキが日替わりや曜日限定で入荷されるのが特徴で、食べ比べも楽しめます。ほかにも、こだわりのアーモンドから作り上げたフィナンシェが人気の「ビーン トゥ フィナンシェ」や豆大福の名店「虎ノ門 岡埜榮泉 (おかのえいせん)」など、和洋どちらも実力派のスイーツショップばかりです。

惣菜

ローストビーフをはじめ和洋中の惣菜がそろう「柿安ダイニング」、がめ煮や肉じゃがなど家庭の味が楽しめる「お惣菜のまつおか」など、人気の惣菜店が勢ぞろい。コロッケやエビフライ、とんかつなどの揚げ物を販売する「アヴァンセ」では、夕食のメインになるボリューム満点な惣菜も購入できます。

お弁当

とんかつ弁当やヒレかつサンドでおなじみの「とんかつ まい泉」、彩り豊かな寿司が評判の「古市庵」、高級海苔弁で話題の「海苔弁いちのや」など、さまざまな種類のお弁当がそろい、用途や気分に合わせて選べる楽しさがあります。また、老舗や有名店が集結した「味百選」コーナーのお弁当も人気。「叙々苑」のカルビ弁当や「浅草今半」の牛肉弁当などが日替わりで入荷しているので、贅沢気分を味わいたいときにぴったりです。

新宿のデパ地下おすすめグルメ【京王百貨店】

新宿駅に直結している京王百貨店のデパ地下は、スイーツだけでなくお弁当や惣菜の店舗が充実しているのが特徴。ランチや夕飯のメニューに悩んだときにふらりと立ち寄るのもおすすめです。

スイーツ

ラスクの名店「ガトーフェスタ ハラダ」や東京のお土産としても評判の「ザ・メープルマニア」、「ニューヨーク パーフェクト チーズ」、「資生堂パーラー」など知名度が高いスイーツショップが充実しています。幅広い世代に喜ばれるスイーツや個包装のお菓子が豊富にそろうので、手土産を探したいときにもおすすめです。

惣菜

日常使いに最適な惣菜の専門店が並び、旬の野菜を使ったサラダが豊富な「RF1 (アールエフワン)」、シュウマイや点心といった中華の「PAOPAO(パオパオ)」は不動の人気を誇ります。健康志向の方には、季節の食材をふんだんに使用した手作り和惣菜を扱う「和食屋の惣菜 えん」もおすすめです。

お弁当

銀だら西京焼弁当が有名な「築地魚弁」では、焼き魚のお弁当を豊富に販売しています。和食系のお弁当を探しているときに立ち寄りたいお店のひとつです。しっかりと満腹感を得たいときは唐揚げやステーキ、焼肉のお弁当を販売する「博多 肉の壱丁田」もぜひチェックしてみてください。男性でも満足できるボリューム感が魅力です。

新宿のデパ地下おすすめグルメ【小田急百貨店】

小田急百貨店は新宿駅の再開発にともなって2022年に本館の営業を終了し、別館だった新宿西口ハルクに移転してリニューアルオープンしました。さらに、新宿駅西口地下街「小田急エース」北館のエリアに、小田急百貨店プロデュースの食品売場「SHINJUKU DELISH PARK」もオープン。乗り換え時にも立ち寄りやすい立地のため、気軽に購入できるスイーツなどが特に人気です。ここでは、両方から店舗を紹介します。

スイーツ

発酵バターの香りが豊かなクッキーやフィナンシェが看板商品の「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」、サクサク食感のミルフィーユが有名な「ベルン」など、焼き菓子の名店が人気を集めています。かわいらしいパッケージが特徴のサブレ専門店「サブレミシェル」は手土産にもぴったり。厳選された高級フルーツが並ぶ「新宿高野」は贈答用はもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。

お弁当・惣菜

新宿駅近辺で働く人が毎日立ち寄りたくなるような店舗が充実しているのが特徴です。独自の精米技術で仕上げたお米でつくる具だくさんおにぎりの専門店「ぼんたぼんた」、栄養バランスの整ったサラダボウル専門店「サラダデリ マルゴ」、そして贅沢な味わいの焼肉弁当が人気の「叙々苑キッチン」もあります。

サンドイッチと和惣菜のお弁当の両方を販売しており、好みのお弁当を探しやすい「Butz SAND(ブッツサンド) × 献心亭 匠」にも注目。何度行っても楽しめる豊富なラインナップがうれしいポイントです。

新宿のデパ地下で食を楽しもう!

新宿のデパ地下には、名店や老舗の総菜から最新トレンドのスイーツまで、さまざまなグルメが集まっています。どの百貨店も新宿駅から徒歩でアクセスでき、通勤や買いものの途中に立ち寄りやすい立地なのも大きな魅力です。日常使いはもちろん、ちょっと贅沢したいとき、大切な人へのギフトを探しているときなどにもぜひ活用してくださいね。