持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月25日より、『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』を開催。5月31日までの期間中、クーポンの配布やプレゼントキャンペーンなどを展開する。

ほっともっと『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』

まずは、お得なクーポンの配布から。5月25日～31日までの期間中、公式アプリから「MyHottoMotto会員様限定」で利用できる日替わり50円引きクーポンが配信される。例えば、5月25日は「洋風バラエティ弁当」、5月28日は「おろしチキン竜田弁当」、5月31日は「ロースカツカレー」など、人気のお弁当を日替わりで50円引きで楽しむことができる。

ほっともっと『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』チャージポイント2倍キャンペーン

また、現金チャージ時に溜まるポイントが2倍になる「チャージポイント2倍キャンペーン」も実施される。対象期間は5月25日～31日。

ほっともっと『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』Instagramキャンペーンの賞品「オリジナルコアラマットレス シングルサイズ」

公式Instagramでは、公式アカウント(@hottomotto_official)をフォローの上、キャンペーン投稿に「いいね」をすると、抽選で1名に「オリジナルコアラマットレス シングルサイズ」が当たるキャンペーンが開催される。

さらに公式Xでも、公式アカウント(@hottomotto_com)をフォローの上、キャンペーン対象投稿のハッシュタグ付きの選択肢(ボタン)からひとつ選んで投稿すると、抽選で5名に「ほっともっと電子マネー10,000円」が当たるキャンペーンが開催される。応募期間は5月25日10時～31日となっており、毎日10時にキャンペーン投稿がされるので、何度でも応募することができる。