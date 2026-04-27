【2026年4月・5月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、抹茶を堪能できるアイスやどら焼き、わらびもちなど、抹茶スイーツが目白押しです!。

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2026年4月・5月の新商品5品まとめ(4月28日～5月4日)

「7プレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」(354円)

  • 「7プレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」(354円)

    「7プレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」(354円)

価格 : 354円
販売地域 : 全国

抹茶アイスとミルクアイスの2種類のアイスを巻き上げ、黒糖蜜入りのワッフルコーンを組み合わせた抹茶ミルク味のワッフルコーンです。

「7プレミアム カマンベールチーズスフレ 3号」(408円)

  • 「7プレミアム カマンベールチーズスフレ 3号」(408円)

    「7プレミアム カマンベールチーズスフレ 3号」(408円)

価格 : 408円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

カマンベールチーズのコクのある味わいに、ふんわりしっとりとした食感を楽しめる3号サイズのスフレチーズケーキです。

「とろけるホイップミルクプリン」(259円)

  • 「とろけるホイップミルクプリン」(259円)

    「とろけるホイップミルクプリン」(259円)

価格 : 259円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

濃厚でコク深いミルクプリンにくちどけの良いミルクホイップクリームを盛りつけました。クリームの中のほろ苦いカラメルソースがアクセントです。

「雲どら つぶあん&抹茶ホイップ」(311円)

  • 「雲どら つぶあん&抹茶ホイップ」(311円)

    「雲どら つぶあん&抹茶ホイップ」(311円)

価格 : 311円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

厚焼きのふわふわとしたどら焼生地で、つぶあんと抹茶ホイップクリームを挟んだ商品です。
※4月29日以降順次発売

「ぷるもちきなこわらび 抹茶クリーム」(183円)

  • 「ぷるもちきなこわらび 抹茶クリーム」(183円)

    「ぷるもちきなこわらび 抹茶クリーム」(183円)

価格 : 183円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

宇治抹茶のクリームと黒蜜ソースをわらびもちで包み、きなこをまぶした商品です。
※4月29日以降順次発売

まとめ

今週は、「7プレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」「ぷるもちきなこわらび 抹茶クリーム」など、抹茶を使用した商品が目白押し! 「雲どら つぶあん&抹茶ホイップ」は、一口食べた瞬間、ふわふわなどら焼き生地が口いっぱいに広がります。

そのほか、しっとり食感を楽しめる「7プレミアム カマンベールチーズスフレ 3号」や、なめらかなミルクプリンとほろ苦いカラメルソースの相性が抜群な「とろけるホイップミルクプリン」など、さまざまな新作スイーツが発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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