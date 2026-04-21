【2026年4月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、旬のいちごを使用した春らしいスイーツが目白押しです!

2026年4月の新商品5品まとめ(4月21日～4月27日)

「しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース」(291円)

「しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース」(291円)

価格 : 291円

販売地域 : 関東、中国、四国

卵のコクとふんわりとした食感を感じられるフレンチトーストの上に、果肉入りいちごソースをかけました。

「クワトロいちごエクレア」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

4種類の異なる味わいのいちごの具材と食感を楽しむことができるいちご尽くしのエクレアです。

「7プレミアム 焼きショコラスティック」(270円)

価格 : 270円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

シャリっと食感のチョコ生地、ふんわりとしたココアシフォン、なめらかなチョコクリームを組み合わせた、ワンハンドで手軽に楽しめる3層のスティックケーキです。

「森永 パルム 白桃&アールグレイ」(194円)

「森永 パルム 白桃&アールグレイ」(194円)

価格 : 194円

販売地域 : 全国

コクのあるアールグレイミルクティーアイスを、口どけの良いホワイトチョコでコーティング。アイスの中に甘くジューシーな白桃ソースをうずまき状に加えた、本格スイーツのような味わいです。

「ココナッツバター餅」(257円)

価格 : 257円

販売地域 : 関東、甲信越、静岡県、中国、四国、九州

ハワイの定番スイーツ。もちもち食感の生地にバターとココナッツを加えた優しい甘味の焼き菓子です。

※4月22日以降順次発売

まとめ

今週の新作スイーツはいちご尽くし! フレンチトーストの甘さにいちごソースの酸味がマッチした「しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース」や、4種のいちごを楽しめる「クワトロいちごエクレア」など、さまざまなかたちでいちごの味わいを楽しめます。

また、人気アイス「パルム」の期間限定フレーバー「森永 パルム 白桃&アールグレイ」にも注目! アールグレイミルクティーアイスと白桃ソースの組み合わせは、プレミア感ある今しか食べられないおいしさです。

そのほか、「7プレミアム 焼きショコラスティック」や「ココナッツバター餅」など、やさしい甘さのスイーツも発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用