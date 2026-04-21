【4月21日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年4月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

4月21日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年4月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×八天堂 とろ～りカスタードタルト」(254円)

価格 : 254円

エネルギー : 380kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※写真はイメージです。 実物とは異なる場合があるとのこと

※この商品は原料にアルコールを含みます。

※アルコール分1%未満。

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

八天堂コラボ商品の、とろ～っとしたカスタードの味わいが楽しめるタルトが登場です。 サクサクとしたタルト生地と、あふれ出すような濃厚カスタードのハーモニーが絶妙な一品。 八天堂ならではの濃厚なコクを堪能できる、ティータイムを贅沢に彩るスイーツに仕上がっています。

「Uchi Cafe×八天堂 ふわふわカスタードサンド」(248円)

価格 : 248円

エネルギー : 140kcal

※沖縄地域のローソンでは259円とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

つづくこちらも八天堂コラボ商品。ふわふわの生地に軽やかなホイップとカスタードクリームを合わせた、やさしい甘さが広がるスイーツです。 口どけの良い生地と2種類のクリームが重なり合う、至福の味わいを楽しめる一品になります。

「八天堂監修 カスタードフルーツミックス」(430円)

価格 : 430円

エネルギー : 240kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

八天堂監修のカスタードホイップを贅沢に使用した、フルーツミックスサンドが登場。 苺、黄桃、そして奥側にはみかんを合わせ、彩り豊かに仕上げた商品です。

「パンとエスプレッソと しっとりフレンチトースト」(203円)

価格 : 203円

エネルギー : 336kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるととのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気店「パンとエスプレッソと」コラボのフレンチトーストが登場しました。 生クリームを配合し、卵と乳のコクと程よい甘みのフレンチトースト液を芯までしっとり染み込ませています。 リッチな味わいとしっとり柔らかな食感が口いっぱいに広がる、朝食やおやつにぴったりな一品。

「パンとエスプレッソと カフェラテクロワッサン」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 436kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるととのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ほのかな苦みが効いたコーヒークリームと、カフェラテ風ホイップをサンドしたクロワッサンが登場。 カフェラテのような奥深い味わいが楽しめる、大人な風味のベーカリースイーツです。

まとめ

4月21日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×八天堂 とろ～りカスタードタルト」や「八天堂監修 カスタードフルーツミックス」、「パンとエスプレッソと しっとりフレンチトースト」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用