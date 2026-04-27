指原莉乃が思わず漏らした「MCが究極に楽しくない」。その一言をきっかけに、“個室”トークは予想外の本音モードへ突入した――。

25日に放送されたフジテレビのバラエティ番組『指原千夏』(毎週土曜24:45～ ※関東地区ほか)に、東野幸治がゲスト出演。指原がMC業への率直な思いを語り、若槻千夏はかつてのバラエティ界の過酷さを告白。東野の独自すぎる仕事論も飛び出し、“ここでしか聞けない本音”が詰まった30分となった。

指原莉乃

番組冒頭、東野は指原に「東京の上沼恵美子を目指さないんですか?」といきなり直球質問。続けて、「どこか途中でスイッチ切ったでしょ」と切り込んだ。さらに、「バラエティ番組ってある程度わかったじゃないですか。ひな壇も座って、サブもやって、メインもやって」と挙げていくと、指原が「その上で言うと、MCが究極に楽しくないです」と率直な思いを吐露。すると若槻は東野と爆笑しながら「(飲食店の)個室すぎるでしょ。会話が(笑)」と笑いが止まらなかった。

衝撃のコメントを語った指原は「番組を良くしたいって想いがあんまりないんですよ」と明かしつつ、「本当に究極を言うと、誰にも興味がないんですよ」とぶっちゃけ。東野は「そんな言うたら俺も一緒」と同意し、続けて若槻が「一番向いてんのよ、本当は」と指原の能力を評価すると、東野も深くうなずき、3人の本音トークはさらに熱を帯びていった。

また、指原は「私いつも休みたいなって思うんですよ。思い切って。でも、私は(芸能界に、バラエティに)戻れない」と不安も告白。すると2006年から2015年の10年間、活動を休止していた若槻は「戻れますよ。声大きかったらすぐ戻れます」と独特の励ましで場を和ませた。

その若槻は10代だった20年前のバラエティについて、「苦痛しかなかった」と回顧。「動物とかのVTR見た後の感想で、絶対に面白いコメントをしてくださいねって言われてました。(面白くないこと言ったら)シーンですよ」と当時の厳しい空気を振り返る。

面白いコメントのためには嘘をついたことも「そんなの当たり前」と明かしつつ、「紅茶好き芸能人を集めるって言ったら、前日に10杯ぐらい飲んで紅茶好きで出たりとか、全然そういう仕事の仕方でした」と正直に語った。

また、若槻は東野について「チームをマジで作らない」と指摘。YouTube撮影でも自撮り棒を持って1人で現場に現れたことを明かす。これに東野は「YouTubeは自分でやりたかった。スタッフ気分でやりたいっていう目的で始めた。だから誰かに手伝ってもらおうなんて、最初から全く考えてなかった」と釈明。

そのうえで、「全部人任せにしたら、65歳になった時に何もできへんおじいちゃんが1匹できるだけ」と独自の持論も展開。自分でできることは自分でやる大切さを説いた。

番組終盤には、指原が“師匠”と慕うフットボールアワー・後藤輝基との関係にも言及。「ずっと厳しかったのは後藤さん。優しいって思ったことないです。育てられた感覚。だから後藤さんがいるとめっちゃ緊張します」と率直に明かす場面も。若槻も「(明石家)さんまさんと近いのが後藤さん」と独特の肌感覚を口にし、2人をうなずかせていた。