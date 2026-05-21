「拍動が上がっています」「足元がぐらついてまいりました」元ゴチメンバー上川隆也、8年ぶり参戦

俳優の上川隆也と賀来賢人が、きょう21日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間SP(19:00～)の「ゴチになります!27」にVIPチャレンジャーとして出演。元ゴチメンバーの上川は8年ぶり、賀来は7年ぶり2回目の参戦となる。

ゴチメンバー当時の自腹金額を端数まで覚えているという上川に対し、前回のことを「ほとんど覚えていない」という賀来。しかし、前回の成績が2位だったと聞かされると、「負ける気がしない」と強気な姿勢を見せる。

一方、現在2連敗中の倉科カナは、「こんなに転げ落ちるもんなんだって…」と驚きの表情を浮かべる。

今回の舞台は、東京オペラシティ53階にある松阪牛「よし田」。扱う牛肉はすべてA5ランクで、最上級の牛肉を味わえる鉄板焼きや、贅を尽くした創作料理が楽しめる。設定金額は1人2万3,000円で、自腹額は8人で18万円前後となる。

テーマは「若返ったらうれしいなゴチ」。メンバーに“若返りたいところ”を事前調査し、様々な脳トレ企画や話題のグッズを用意する。

今年40歳になる増田貴久は首回りが気になるといい、ストレッチ器具を試すが、まさかの衝撃映像に賀来も驚き。話題のハイテクグッズでは、頭皮全般をケアしたいというせいやが謎のヘルメットを、肌のコンディションが気になる岡村隆史が謎のマスクを装着する。

さらに、全員で脳トレや脳を活性化するゲームに挑戦。賀来は子どもとよく脳トレをしているそうで「自信がある」と話し、最年少の佐野勇斗も「僕は得意です。こういうの」と豪語する。

一方、最年長の上川は「できる気がしません」と弱気な発言をしながらも、「拍動が上がっています」と集中力を高める。倉科や増田は意外にも苦戦。セリフ覚えの話題では、賀来が「前はめちゃめちゃ速かった」と明かし、上川もこれにうなずく。そして上川が驚きのセリフの覚え方を紹介し、一同を感心させる。

賀来は、佐野と5年前にドラマで共演。佐野は賀来のことを「親戚の兄ちゃん」みたいだと表現するが、増田からもっともらしいツッコミが入る。さらに佐野は、当時からずっと気になっていたことを賀来に切り出す。

A5ランクの松阪牛を前に、メンバーたちは価格予想に大混乱。相変わらず佐野が強さを見せるのか、それとも初自腹となるのか。さらに、佐野の魔の“ささやき”に賀来が惑わされる場面も。

白石麻衣は「動悸が止まりません」と不安を吐露し、上川も「にわかに足元がぐらついてまいりました」と大誤算を予感させる。倉科は3連敗を阻止できるのか。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（5月21日放送前時点）

第1位：岡村隆史 2万5,650円

第2位：佐野勇斗 3万 240円

第3位：白石麻衣 21万0,000円

第4位：せいや 25万4,200円

第5位：倉科カナ 37万7,100円

第6位：増田貴久 39万 450円



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