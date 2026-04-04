13年にわたり愛されてきたコント番組が、最大規模のステージに挑む――。通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」では、内村光良によるNHKのコント番組『LIFE!～人生に捧げるコント～』のライブイベント『LIFE! ON STAGE ～マーベラーに捧げるコント～』の5月10日公演の模様をライブ・ビューイングする。対象機種を導入した全国のカラオケルームで、同日14時から生配信される。

『LIFE! ON STAGE ～マーベラーに捧げるコント～』

『LIFE!～人生に捧げるコント～』は、2012年9月の放送開始以来、内村を中心に芸人と俳優が多彩なコントを届けてきた人気番組。13年にわたって続き、NHKで歴代最長のコント番組として親しまれてきた。

今回は、番組を支えてきたファン“マーベラー”への感謝を込めて、番組史上最大規模となるステージを5月9日・10日の2日間にわたり、横浜・ぴあアリーナMMで開催。そのうち10日公演が「みるハコ」で配信される。

配信では、新作コントを多数盛り込んだライブの模様をリアルタイムで視聴できるほか、後日アーカイブ配信も用意される。アーカイブ視聴期間は5月14日12時から17日20時までで、チケット1枚につき1回視聴可能となる。

対象店舗は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入しているカラオケルーム。チケット料金は1人4,800円(別途室料)で、3歳以上は有料。チケットは4月3日17時から5月17日20時まで「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売され、コンビニ・ペイジー決済は5月15日23時59分まで受け付ける。