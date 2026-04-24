＜応募〆: 2026/5/8＞【5組10名様】初夏の風物詩を五感で楽しむ！アートアクアリウム美術館 GINZA「藤と紫陽花 初夏きんぎょ2026」ペアチケットをプレゼント

「藤と紫陽花 初夏きんぎょ2026」プレゼント企画

金魚泳ぐ水槽作品を、光・香・音で演出する没入型エンターテインメント施設 アートアクアリウム美術館 GINZAでは、2026年4月24日（金）から6月下旬までの期間限定で、初夏の企画展 「藤と紫陽花 初夏きんぎょ2026」を開催します。

日本の初夏を象徴する“藤と紫陽花”をテーマに、金魚が泳ぐ水槽作品の空間を、青と紫を基調とした幻想的な演出で彩る毎年恒例の展示です。

■藤と紫陽花が彩る初夏のアートアクアリウム

本企画では、日本の伝統文化である金魚鑑賞と、季節の花々が融合。

昨年の館内リニューアルを経て進化した展示空間の中で、 藤や紫陽花をモチーフにした作品や演出が、より華やかに展開されます。

奥ゆかしさを感じさせる紫や群青色に包まれた空間の中を、 金魚が優雅に泳ぐ姿は、初夏の訪れを五感で感じさせてくれます。

■日比谷花壇が手掛ける“紫陽花演出”が登場

今年は、花と緑のプロフェッショナルである日比谷花壇が演出を手掛ける紫陽花エリアが登場。

アートアクアリウムを代表する人気作品「金魚の回廊」や「新金魚品評」などが、 紫陽花の彩りに包まれ、初夏らしい景色を演出します。

また、水の流れを感じる作品「金魚の滝」では、藤が空間を彩り、 紫色に染まる幻想的な世界が広がります。

■天候を気にせず楽しめる、初夏のお出かけ先に

屋内施設のため、梅雨時期でも天候を気にせず鑑賞できるのも魅力のひとつ。

季節の風物詩と金魚アートを同時に楽しめる本企画は、 国内外から訪れる多くの来館者に毎年好評を博しています。

■アートアクアリウム美術館 GINZAについて

アートアクアリウムは、江戸時代から続く金魚鑑賞文化を、 現代アートとして表現したエンターテインメント型美術館です。

約70種・3,000匹の金魚がつくりだす幻想空間は、 2007年のスタート以来、累計1,300万人以上の来場実績を誇ります。

銀座三越内にある「アートアクアリウム美術館 GINZA」では、 四季の移ろいに合わせた展示を年間を通して楽しめます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「アートアクアリウム美術館 GINZA 藤と紫陽花 初夏きんぎょ2026」のチケットを5組10名様にプレゼント。

初夏ならではの幻想的なアートアクアリウム体験を、ぜひこの機会にお楽しみください。

プレゼント内容

商品名 「アートアクアリウム美術館 GINZA 藤と紫陽花 初夏きんぎょ2026」ペアチケット

人数 5組10名様 価格 2,700円（税込み） 商品詳細 アクセス：銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分

都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分

JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分

営業時間；10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付18：00 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント4月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/5/8)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/5/8)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年5月8日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

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(提供：株式会社Amuseum Parks)