＜応募〆: 2026/4/23＞【1名様】春のお出かけに便利！「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン LCAF038」をプレゼント

「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン」プレゼント企画

気温が上がり始め、外を歩くと少しずつ“暑さ”を感じる季節。

そんな春〜初夏のちょっとした不快感をやわらげてくれるのが、Life on Productsの新作「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン LCAF038」です。

2026年3月25日（水）より発売された新アイテムで、普段はハンディファンとして、外出先ではペットボトルに挿してミストファンとしても使える、

“ちょうど今ほしい”便利な2WAYファンです。

■春の外出に心地よい“ひんやりミスト”

春先の気温が上がり始める時期に、外でふっと暑さを感じるときに便利なのがミスト機能。

ファンの風に細やかなミストをのせることで、軽い暑さでもふわっと肌を冷やし、 さっとリフレッシュできる使い勝手の良さが魅力です。

■350mlペットボトルに挿すだけでミストファンに

専用タンクは不要で、市販の350mlペットボトルをセットするだけ。

レジャー、散歩、春のお出かけにも手軽に持ち出せるのが魅力です。

普段は通常のハンディファンとして使え、春先から長く活躍します。

■デスクファンとしても使える2WAY仕様

ファン部分のみを外してデスクファンとしても利用可能。

角度調節もできるため、仕事中や勉強中など、“ちょっと風がほしい”タイミングにもぴったりです。

■3段階風量＋リズム風モード

弱・中・強に加え、自然な風を再現したリズム風モードを搭載。

室内外問わず、その日の気分やシーンに合わせて快適な風を選べます。

■ネックストラップでハンズフリーに 付属のネックストラップを使えば、歩きながらでもハンズフリーで涼感を得られます。

本体を外せば、ペットボトルショルダーとしても使用可能です。

■持ち運びやすさと安全性を両立

電源ボタンはダブルクリック式で、バッグの中で勝手にスイッチが入らない安心仕様。

充電口にはカバーが付いており、ホコリや水滴から保護※1できます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン LCAF038」を1名様にプレゼント。

温かくなりはじめる春の外出にも、これから来る初夏の気配にも。

1台で長く使える便利なアイテムを、ぜひこの機会にお試しください。



※1：防水仕様ではありません。



プレゼント内容

商品名 ペットボトルにも挿せるミストハンディファン LCAF038

人数 1名様 価格 2,618円（税込み） 商品詳細 サイズ/重量（約）:幅64×奥行54×高さ120mm/95g

カラー：リリーホワイト キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント4月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/4/23)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/4/23)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年4月23日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ライフオンプロダクツ株式会社お問い合わせ窓口 TEL：0570-080-856

(10:00-17:00 土日祝を除く）

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：ライフオンプロダクツ株式会社)