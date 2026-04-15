グレイ・パーカー・サービスは、イラストレーター・ぢゅのが描く「mofusand」とサンリオのキャラクターがコラボレーションしたデザインの「mofusand×サンリオキャラクターズ」のアイテムを4月17日よりmofusand公式WEB SHOP「mofusand もふもふマーケット」、mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」、東京駅一番街B1いちばんプラザ「mofusandもふもふベーカリー」ほかにて販売する。

キュートでちょっぴりシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」が、サンリオキャラクターズと3度目のコラボレーションを実現。淡いパステルカラーに包まれた、みんなでなかよく遊園地へおでかけする夢のような世界観で登場する。

「mofusand」のにゃんこたちが、サンリオキャラクターズのふわふわスーツを身にまとったマスコットや、メリーゴーランドではしゃぐにゃんこたちをあしらったポーチなど、心ときめく優しい色使いの約50アイテムがラインナップ。マスコット、ポーチ、シール、メモ帳、トートバッグなど、日常をもっとかわいくしてくれるアイテムが勢揃いする。

発売商品ラインナップ

ぽてふわマスコット 9種 各2,200円

おでかけバッグ入りにゃんこマスコット 6種 各2,750円

もふもふフロッキーフィギュアコレクション vol.1(全8種)単品各1,100円／BOX8,800円

もふもふフロッキーフィギュアコレクション vol.2(全8種)単品各1,100円／BOX8,800円

もふもふフロッキーフィギュアコレクション vol.3(全8種)単品各1,100円／BOX8,800円

ふかふかキルティングバッグ 4,400円

日傘が入るサイズのサブトートバッグ 2種 各3,410円

ポケットティッシュが入るポーチ 2種 各2,530円

記載価格はすべて税込み。写真はサンプル。実際の商品とは若干異なる可能性がある。

発売日は4月17日。販売場所は、オンラインストア(11時より発売)はmofusand公式WEB SHOP「もふもふマーケット」、mofusand公式オンラインくじショップ「mofusandもふもふマーケット mofusandくじ」。カプセルトイ商品のみオンラインくじショップにて販売。

取り扱い店舗は、mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」（常設店）、mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア出張所」（期間限定ショップ）、 東京駅一番街B1いちばんプラザ「mofusandもふもふベーカリー」、mofusand公式グッズショップ「mofusand POP UP SHOP」、 キデイランド原宿店、キデイランド大阪梅田店、キデイランド京都四条河原町店、キデイランド新宿店、キデイランド名古屋パルコ店