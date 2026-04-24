文化放送で放送中のラジオ番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』の4月25日20時からの放送に、声優の緒方恵美がゲスト出演する。

『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』4月25日放送回に緒方恵美がゲスト出演

同番組は、Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める60分番組。アニメやゲームなど、自身の好きなテーマについて語る内容で、佐久間の“オタクな一面”が楽しめる番組として放送されている。

今回ゲスト出演する緒方恵美は、『幽☆遊☆白書』の蔵馬役、『新世紀エヴァンゲリオン』の碇シンジ役、『呪術廻戦』の乙骨憂太役などで知られる人気声優。佐久間とは今回が初対面となる。

番組では、緒方が登壇した世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」でのエピソードが語られるほか、佐久間が緒方の演じるキャラクターへの思いを語るといったトークを展開する。また、番組恒例コーナー「直撃!一問一答!」では、緒方の人柄やこれまでの経歴を振り返りながらトークを実施する。

収録後、緒方は「まずあまりにも知識量が凄いことにびっくり! 本当に好きでいてくれているんだと驚くと同時に、こんなに頼もしい『新人声優』はいないなあと思いました(笑)」とコメント。さらに「共演も叶いますように。そうできるよう私もなんとかがんばります」と語っている。