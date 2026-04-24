「すごいめんどくさい!」と声を上げたタレントの藤本美貴。相談者から寄せられた“モラハラ男”のエピソードとは――。

藤本美貴

「バカだから学習能力がない」「配慮ができない」と罵詈雑言

14日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、“モラハラ男”のエピソードを紹介。相談者の29歳女性は、交際3年になる37歳男性について、「結婚を迷っている」と吐露。自称“ハイスペック”の彼から事あるごとに、「バカだから学習能力がない」「配慮ができない」と罵られるそうで、牛丼店で彼の頭上にお盆を通してしまった際もブチギレ。「危機管理がなってない」「子供を持ったときに任せられない」「お前よりいい女はたくさんいる」とまで言われたと明かした。

罵詈雑言のオンパレードに、藤本は、「ヤダ～!」「すごいめんどくさい!」「盛だくさんじゃん(笑)」と絶叫。彼について、「怒ると怖い」「人間性を否定される」とこぼす相談者に、「もう全然別れたほうがいい」とキッパリ伝えたが、「こういう人と付き合ってる人って、別れられない人が多い。DVとかの人も、“それ以外はやさしいんだよね”とか言って、別れられない人が多いって思うと。なかなか難しいのかなとは思うけど……」と悩ましげに語った。

「“おかしいな”と思ってるところが、もうチャンスじゃない?」と背中を押した藤本は、将来、結婚して子供が生まれた場合を想像し、「その矛先が子供に行ったりとか。その怒り方で、子供にも怒るのかなと思うと。例えば、“私は我慢できるし、そういうヤツだと思って付き合えばいっか”って思えるけど。子供にってなったら、ちょっとどうなんだろう?」と危惧。「“子供が生まれたら、(彼が)変わるかもしれない”は……。変わらないからね」と真剣な表情で伝えた。

また、現在29歳の相談者に、「結婚を考える年ごろじゃん。わかるよ。この人と別れたら、次に付き合う人はいるのかな? とか」と寄り添いながら、「この人と結婚するのが幸せかどうかを考えて。幸せじゃなかったら、別にその人との結婚を焦る必要はない」と助言。「別れなかったら、次の人もできないじゃん。別れたら、次の人ができるかもしれないじゃん」「すごい変な人なのに、別れないっていうのがもったいない」と励まし、「自分がどうしたいのか。1回立ち止まってみるのもいいかもしれない」と話していた。

視聴者からは、「絶対に別れた方がいい」「29歳ならまだまだ大丈夫!!」「おかしいって少しでも思うなら、その直感は信じた方がいい」「自己肯定感を下げてくる相手と一緒にいても、絶対に幸せになれません」「アウトな気がします!」「結婚前に違和感覚えてる時点でラッキー」「コンプレックスすごいんやろうなぁ」など、藤本に共感する声が上がっている。