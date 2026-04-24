元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が21日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「注目の阪神レフト争い!」に出演。阪神のレフト争いで、藤川球児監督の「優先順位が上がってきてる」と思う選手について語った。

赤星憲広氏

福島圭音に注目「圭音がやっぱりいいよね、本当に」

前川右京、中川勇斗らが火花を散らしている阪神のレフト争い。この状況について、赤星氏は「今こうやって見てると、誰がレフトのレギュラーをつかむのかっていうなかで、正直、一番結果出してるのは圭音なんだよね」と、福島圭音の名前を挙げた。

聖望学園高校、白鷗大学を経て2023年育成ドラフト2位で入団した福島。3年目の今季、ファームでの好調が評価されて3月30日に支配下選手契約を勝ち取ると、1軍昇格後も勢いを加速させている。

赤星氏は「前川くんも『お、来たかな?』と思ったけど、ちょっとまだなかなかだし、中川くんも試合の途中から代打で行ったりするけどなかなか打てないし」とライバルたちの現状に触れた上で、「圭音がやっぱりいいよね、本当に」と福島を高く評価。

具体的な内容についても「昨日の試合なんかも途中から出てきてヒットを打って、結果的に近本くんのタイムリーも生んでるしね。昨日2安打でしょ? なんかやってくれそうな雰囲気持ってるし」と言及。代打から結果を出してチャンスを広げる、打撃の勝負強さと期待感に注目した。

福島圭音の心中を察する場面も

一方で、福島の武器である足に関しては「ただ、まだ盗塁が決まってないんだよね。今2回失敗かな? これ、盗塁まで決まり始めるとね、もうノリノリでしょう」と課題を指摘。「だからたぶん、本人的には打つほうでは思ったより結果は出てるけど、盗塁が決まらないっていうのがね、ちょっとまだ何とも言い難いというか」と、スピードスターの先輩として福島の心中を察する場面もあった。

それでも、赤星氏は「圭音は左ピッチャーも関係ないからね。左ピッチャーでもやっぱり苦にせず打てるので」と、左対左を苦にしない対応力を強調。「だから今、藤川監督の頭の中では、かなり優先順位が上がってきてると思うんだよね」と述べ、藤川球児監督の構想において福島がレギュラー奪取で存在感を示しているとの見解を示した。

なお、動画公開後の22日、福島は「7番・左翼」で2試合連続のスタメン出場を果たすと、待望のプロ初盗塁に成功している。