元プロ野球選手で野球解説者の清原和博氏が22日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「清原さん&野村さんが現役時代に行きたかった球団は!? 今でも腹立つエピソードとは!?」に出演。FA移籍先に阪神を選ばなかった理由を明かした。

阪神ではなく巨人を選んだ理由

「現役時代、ほかにも行きたい球団があった」という質問に対し、「◯」の札を挙げた清原氏は、「皆さんご存知だと思うんですけど、 FAで巨人と阪神で悩んでジャイアンツを選びましたけど、やっぱり阪神ですかね」と、改めて阪神の名前を挙げた。

当時の決断について、清原氏は「自分の野球人生を振り返った時に『俺、阪神に行ってたらどうなってただろうな?』みたいな」と考えることがあるそう。その一方で、最終的に巨人入りを決めた理由としては、「当時タイガースが暗黒の時代やったんですよ。 だから僕1人で行っても……(と思った)」「僕が15勝するようなピッチャーなら球団も変わると思うんですけど、バッターの場合はそんなに(変わらない)」と説明。野手一人の力では当時の状況を打破することは難しいという、当時の判断を振り返った。

また、「すごいじゃないですか、阪神ファンって。やっぱり負けたり(したら)」と話す清原氏に対し、上田まりえが「いろいろものが飛んできたり、ヤジがあったりすると聞きますけど」と反応。すると、清原氏は「僕の場合はね、やっぱり大阪出身っていうのもあったし、タイガースファンから物を投げられたことないんですよね。ヤジられたりはするんですけど、そのヤジに手を上げて返すんで。『関西人、大阪人が言うようなヤジやな』みたいな感じで僕もちょっとウケてしまうんですよ」と明かした。

さらに、今までで最も印象に残っているヤジを問われると、「近鉄と藤井寺球場でやった時、ファールを打ったんですよね。その時に大きな声で『おい、清原! ビールこぼれた! 弁償せえ!』とか。面白すぎるんで、打席外して」というエピソードを話し、スタジオを沸かせていた。