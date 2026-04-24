4月24日より池袋・サンシャインシティ 展示ホールAにて開幕する、仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」に関連して、開催前日となる4月23日特別番組「真アギト展 前夜祭スペシャル」がTOKYOMXにて放送、東映特撮YouTube Officialにて生配信された。

賀集利樹、要潤を始めとするオリジナルキャストのが一夜限りで集結し、「真アギト展」の魅力や、『仮面ライダーアギト』を撮影していた頃のエピソードを披露。

賀集利樹、秋山莉奈、田辺季正、升毅の美杉家メンバーによるアギトチームと、要潤、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良の警察メンバーによるG3チームに分かれてクイズ対決も実施。

勝者には、最高級和牛を使用した高級焼肉弁当が振舞われるということで、キャスト陣も大盛り上がり。『仮面ライダーアギト』劇中内では、G3ユニットが焼肉を食べる印象的なシーンが度々あり、まさに『アギト』らしい賞品だ。

クイズ対決の決着がつき、焼肉弁当に喜ぶ勝者チームだが、そこで登場した人物にキャスト陣騒然。なんと、ライダーギルス/葦原涼を演じた友井雄亮(現・牧山雄亮)が焼肉弁当を持って登場するサプライズが行われた。現在は、大阪の焼肉店「北新地 神威」で店長を務めており、今回も焼肉店の店長として登場。「なんか声聞いたことあるんですけど」「焼肉の情報が一個も入ってこない」と現場に驚きの声が響くなか、まさに25周年の集大成となる奇跡の一夜となった。

なお、「真アギト展 前夜祭スペシャル」はTVerでの見逃し配信も行っている。