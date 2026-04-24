日本テレビ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』(5月6日19:00～)にAI、Ado、King ＆ Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会の出演が発表された。

Snow Manの渡辺翔太と俳優の波瑠がMCを務める同番組は、世代やジャンルを超えて支持を集めるアーティストたちが集結し、パフォーマンスを披露する。

渡辺は「うれしさと同時に、少し緊張やプレッシャーも感じています」と率直な心境を明かしつつ、「音楽特番のMCは、自分にとって憧れのポジション」とコメント。「Snow Manとしても、そして個人としても大きなチャンスだと思っているので、背筋を伸ばしてしっかりと向き合い、番組の中で自分らしさを出していけたら」と意気込みを語った。

また、「たくさんの楽曲やアーティストの皆さんのパフォーマンスが披露される中で、歌の魅力をしっかり届けられるよう、MCとして精一杯務めたいです」と、番組への思いものぞかせている。

一方の波瑠は、オファーを受けた際の心境について「すごく驚きました」と告白。「これまで経験したことのない役割でもあり、大役を任せていただけたことに身が引き締まる思いです」とし、「渡辺さんと一緒に番組を進行していく中で、サポートし合いながら、自分にできることを精一杯務めたい」と意気込む。

さらに、「番組を通して、たくさんの音楽に触れられることが今からとても楽しみ」と期待を寄せ、「視聴者の皆さんにも音楽の魅力を届けられたらうれしいです」と呼びかけている。