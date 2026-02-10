WOWOWとLeminoで放送・配信されるドラマ『北方謙三 水滸伝』(15日スタート、毎週日曜22:00～)のジャパンプレミア「梁山泊ステージ」が9日、都内で行われ、織田裕二、反町隆史、亀梨和也らキャスト陣に加え、TAKAHIRO(EXILE)、橘ケンチ(EXILE/EXILE THE SECOND)、ハリー杉山、山崎怜奈ら北方謙三ファンが登場した。

原作は、シリーズ累計発行部数1,160万部を超える北方謙三氏の同名小説『水滸伝』。壮大なスケールと緻密な人間描写で知られる大河小説を、日本ドラマ史上“規格外”のスケールで映像化する。腐敗した世に抗いながら生きる者たちの姿を、「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描く叛逆の群像劇だ。

上映会に先立って実施された「梁山泊ステージ」は、本作の世界観を体現した特設イベント。北方謙三ファンや『水滸伝』ファンを中心に著名人が集結し、フォトコールなどが行われた。

北方謙三氏の連載『森羅記』で題字を手掛けたことをきっかけに親交を深めたTAKAHIROは「先生は見た目がすごく怖いんですけど、とてもチャーミングな方」と人柄を語り、「描かれる作品は壮大な世界観ですが、読んでいくと人間臭さがあり、時代を超えて描かれている印象があります」と北方作品の魅力を語る。さらに「今回は本当にこれでもかというぐらい豪華なキャストの皆さんで、どう映像に落とし込まれているのか楽しみです」と期待を寄せた。

済仁美役の波瑠は、満島真之介のエスコートでフォトコールに登場し、「このような場に呼んでいただけて光栄ですし、皆さんに観ていただける日を迎えられてうれしいです」と笑顔。満島とのやり取りについては「『最近何している?』と聞いたら『ジャンプしている』と答えてくれて、緊張がほぐれました」と明かし、満島は「言うなよ!」と照れ笑い。続けて波瑠が「大きな志を描いた作品ですが、私たちが演じた小さな家族のような温かさも感じてもらえたらと思います」と呼びかけた。

イベントの最後には、梁山泊の2人のカリスマを演じた織田裕二と反町隆史が登場。織田は「これだけの長期間、スケール、総移動距離、人数、これほどのものは人生初です。ぜひ、その熱を味わってください」と力を込め、反町も「撮影期間は7カ月にわたり、全国各地で撮影しました。一人ひとりの熱量とスケール感を楽しんでいただけたら」とアピールしてイベントを締めくくった。