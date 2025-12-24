アイドルグループ・Snow Manが23日、自身2度目となる全国5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」の東京ドーム初日公演を開催した。

「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」東京ドーム初日公演の模様

同ツアーは、11月5日に発売された5枚目のオリジナルアルバム『音故知新』を引っ提げた5大ドームツアーで、全国5都市17公演で自身のツアー最多動員数78万人を動員予定。1960年代から現代まで、楽曲・映像・衣装など各年代ごとにステージを演出し、アルバム収録楽曲を中心に、定番の人気曲までアンコール含め全33曲という構成になっている。

1曲目で目黒蓮は「盛り上がってますか!?」と観客に問いかけ、続けて「ラウール盛り上がってますか!?」とラウールに振り、ラウールが目黒をバックハグして2人で微笑み合う場面も。さらにラウールは「東京ドーム元気ですか!?」と会場を盛り上げた。

そして、ムービングステージを用いてアリーナを移動しながらのパフォーマンスや、ポールダンスを使ったパフォーマンス、タップダンスやコントなど、楽曲ごとにさまざまな演出で魅了。高さ20mのクレーンでのパフォーマンスも披露した。

ユニット曲では、岩本照と深澤辰哉は大人のムードたっぷりに「Symmetry」の世界観を表現し、ラウールと渡辺翔太と向井康二は美脚あらわな短パン姿で「サンシャインドリーマー」を歌い、ローラースケートも披露。宮舘涼太と佐久間大介による「地球(あい)してるぜ」ではコール＆レスポンスでも盛り上がり、阿部亮平と目黒は色気を漂わせながら「ART」を届けた。

MCでは、渡辺が22日に3度目の「美的ベストビューティマン」受賞で、殿堂入りを果たした話題に。メンバーが「殿堂入りおめでとう!」と祝福すると、渡辺は「ありがとうございます」と笑顔で返した。

目黒は「しょっぴーが着替えのところ隣なのよ」と切り出すと、「サンシャインドリーマー」の短パン衣装で座っていた渡辺を見て「ビューティだなと思った」と言い、「際まできれい」と美脚を絶賛した。

すると、ラウールと佐久間が「きわきわ用の下着を履いてる」「際どいパンツ履いている」と暴露し、渡辺は「衣装を着てリハーサルをやったら『渡辺さん、下着見えちゃってるんでこれ履きましょう』って男性用のTバックを渡されて。だから今、僕Tバック履いているんです」と告白。まだ攻めていけるものなのか聞かれると、「東京の最終日は何も履いてないと思う」とふざけ、「それはやめてくれ」とメンバーからツッコミが相次いだ。

なお、東京ドーム公演は26日まで開催。また、大みそかはSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて ｢Snow Man Special Live みんなと楽しむ大晦日！2025 ～リクエスト大作戦?!～｣を生配信する(19:00～20:30 ※配信時間は前後する場合あり)。