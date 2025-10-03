松島聡が明かした、2児の父・白洲迅の“素顔”「普段はおおらかで優しいんですが…」「こういうパパがいい」

俳優の白洲迅が2日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『パパと親父のウチご飯』(10月4日スタート 毎週土曜23:00～)囲み取材会に、松島聡(timelesz)、猪俣周杜(timelesz)、棚橋乃望、櫻、蓮佛美沙子とともに登壇した。

昨年に第1子、今年4月に第2子誕生を報告していた白洲。今作では、妻の不倫をきっかけに離婚し、息子・清一郎(櫻)を育てるシングルファーザー・晴海昌弘を演じる。

息子・清一郎を演じる子役・櫻と手をつないで取材会に登場した白洲は、常に櫻を気にかけている様子。櫻が自身の役柄について聞かれると、しっかりと“息子”の声に耳を傾け、話し終えるとハイタッチをして笑顔を向け合うなど、本当の親子さながらのやり取りを見せた。

また、初の父親役となる松島は、2児の父でもある白洲の自宅を訪問して役作りの参考にしたそうで、白洲のパパぶりについて「めっちゃかっこいいです! こういうパパがいいなと(思った)」と振り返る。

ただ、白洲の親としての意外な一面も発見したようで、「アメとムチというか、普段はおおらかで優しいんですが、教育となると雰囲気が変わる。白洲迅の“パパ像”がすごく感じられた」と明かした。

一方、父親としての素顔を明かされてしまった白洲は「恥ずかしいな(笑)」と照れた表情。そんな白洲も実は初の父親役だそうで、「プライベートでは、タイムリーで僕も親になりたてということもあるので、間違いなく共感値の幅や深さはあると思います。このタイミングでこういった役が来たのは巡り合わせだと思うので大事にしたい」と自身と重なる役柄への思いを語っていた。