俳優の白洲迅が主演を務める、テレビ朝日金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』(毎週金曜23:15～24:15)が、4月24日よりスタートすることが、わかった。

同作は、国内累計1億ビューを超える同名コミックのドラマ化作。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、愛する息子の未来を守るために立ち上がり、復讐に突き進んでいく姿を描く。

主演を白洲が務めるほか、ヒロインには桜井日奈子が出演。白洲と桜井は、2019年放送のドラマ『ヤヌスの鏡』以来7年ぶりの共演で夫婦役を演じる。

主演の白洲が演じるのは、心優しきどん底系サレ夫の高坂葵。進んで家事や息子の世話をする家族思いの優等生夫だが、ある日、体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヶ月と宣告されてしまう。絶望しながらもまずは家族のことを思う葵だったが、追い打ちをかけるように妻の不倫が発覚。その事実を受け入れられない葵は、妻を信じ続けるが、やがてその愛は怒りへと変貌し、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐を誓う。

そして、桜井が演じるのは、夫の葵を裏切り、不倫に溺れる奔放系シタ妻・高坂美月。葵の前では明るくかわいい妻を“演じていた”美月だが、実は長年付き合っている愛人が。顔とスタイルに自信をもち、それを武器にすることに罪悪感を覚えない打算的な一面を持っており、葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産を総取りしようと画策する。

また、桜井は今作のために髪の毛をばっさりと20㎝カット。“悪役ヒロイン”初挑戦で新境地に挑む。

コメントは以下の通り。

白洲迅

――出演オファーを受けた際のお気持ちは?

このドラマでは、主人公が余命を宣告される、そして追い打ちをかけるように妻の不倫がわかるんです。お話をいただいたときは、簡単ではない役だな、心してかからないといけないな、と思いました。

そして主人公の一番の原動力になるのは子どもなんだと思います。僕自身もひとりの親なので、自分の経験も生かしつつ、覚悟をもって演じていきたいです。

――葵は《心優しきどん底系サレ夫》ということですが、どんな印象をお持ちになりましたか?

“サレ夫”や“シタ妻”というワードがあることを、今回初めて知ったんです。そういうワードが生まれるぐらい世の中に不倫が一定数あるのは事実なんだなと。

葵は一見するとひたすら哀れに映ると思うんですが、置かれている状況に負けないよう必死にもがきます。優しい人なんですが、辛い局面にぶち当たっても立ち向かっていける、内面にすごく強さをもっている人物なんだろうなと感じました。確かに葵は被害者かもしれないのですが、まったく非がないというわけではないと思うので、そういう部分もリアルな人間ドラマとして表現できたら……と思っています。

――桜井さんとの共演は7年ぶり2度目になりますが、久々にお会いしていかがですか?

前作では学生服を着ていたので、2人とも大人になりました(笑)。桜井さんは、あの頃から芯の強さと気持ちの切り替えのうまさを感じていました。お互いいろいろな経験を経て、今回は《リベンジ・ラブサスペンス》。いろんな巡り合わせがありますね。

今回の桜井さんの役は、簡単に言ってしまうと“ヒドイことをする人”です。でも桜井さんは本当にいい人なので、取材を受けていても、これから演じる役について話すときにすごく申し訳なさがにじみ出ていて……皆さんにはくれぐれも演じているということを忘れずに見ていただけたらと思います(笑)。でも、それを忘れさせるくらいまでいけたら大成功でもあるので、ご本人の人柄を知っているからこそ複雑ではありますが、思う存分やりきってほしいです。僕はひたすら振り回され続けようと思います(笑)。

――放送を楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いします。

このドラマには『余命３ヶ月のサレ夫』というタイトルをはじめ、“悲劇の多重奏家族”や“究極の心理戦”など、いろんなパワーワードが秘められています。テーマも含め、インパクトの強い作品なのですが、すべてのことにちゃんと理由があるんですよね。そういう葛藤や、いろいろな決断をしていく僕らの内面を、人間ドラマとして繊細に描いていけたらなと思っておりますので、ご覧いただけたらうれしいです。

桜井日奈子

――出演オファーを受けた際のお気持ちは?

このような作品に初めて挑戦させていただくので、最初は自分にできるんだろうかと不安でした。ただ最近、このような不倫を題材にした作品が増えているなという印象があるので、やらせていただくからには、その中でも“特に面白い”と言ってもらえるようなものを作りたいと思っていますし、作らなきゃいけないというプレッシャーもあります。

そして私、実は結婚している役も初めてなんです。まだ幸せな家庭の奥さんをやったことがないのに、いきなり不倫か……と、正直ドキドキしています(笑)。

――美月は《奔放系悪役ヒロインのシタ妻》ですが、どんな印象をお持ちになりましたか?

私は心優しい旦那さまを無下にし続ける非道な“シタ妻”美月を演じます。でもこのドラマでは、その非道さの裏に隠された葛藤や、なぜそういう行動をしてしまうのかという背景も描かれていくと思います。そうした人間ドラマの部分を特に大切に演じていきたいですね。

また美月は、人や物に執着しないと生きていけない人だと思います。そういう執着や、恨み、憎しみという、抱えていると苦しくなる感情とあえて向き合わないといけない役だなとも思っています。

ここまで悪い役は初めてなのですが、美月を演じるにあたって髪の毛をバッサリ20cm切りました。そのくらい覚悟をもって演じます!

――白洲さんとの共演は7年ぶり2度目になりますが、久々にお会いしていかがですか?

7年前にご一緒した作品で、私は二面性を持っている役を演じたんです。今回もとんでもない二面性を持っている役なので、白洲さんは私の“二面性担当”なのかな……という感じです(笑)。

実年齢は5歳差ですが、白洲さんにはどんなふうに飛び込んでいってもきっと受け止めてもらえるという、まるで“10歳くらい上のお兄さん”のような安心感があります。今回も大船に乗ったつもりで飛び込んでいきたいと思います。

――放送を楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いします。

悪が成敗されるというような、モヤモヤした先にスカッとするという爽快さもありつつ、人間ドラマの部分も丁寧に描かれていく作品だと思います。悪にも悪なりの理由がある……そんな悪役を大切に演じていきたいですし、そこに立ち向かう心優しい主人公を皆さんにも応援していただけたらうれしいです。ぜひ最後まで楽しんでいただけたらと思います!